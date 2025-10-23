Thông tin giá theo USD của DogeX (DOGEX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00062868$ 0.00062868 $ 0.00062868 Giá thấp nhất $ 0.00000461$ 0.00000461 $ 0.00000461 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -5.01% Biến động giá (7 ngày) -5.01%

Giá thời gian thực của DogeX (DOGEX) là $0.00000552. Trong 24 giờ qua, DOGEX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOGEX là $ 0.00062868, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000461.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGEX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DogeX (DOGEX)

Vốn hóa thị trường $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Nguồn cung lưu thông 999.40M 999.40M 999.40M Tổng cung 999,403,650.419252 999,403,650.419252 999,403,650.419252

Vốn hoá thị trường hiện tại của DogeX là $ 5.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOGEX là 999.40M, với tổng nguồn cung là 999403650.419252. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.51K.