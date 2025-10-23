Thông tin giá theo USD của Decrypting (DCRYPT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00288268 $ 0.00288268 $ 0.00288268 Thấp nhất 24H $ 0.00329935 $ 0.00329935 $ 0.00329935 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00288268$ 0.00288268 $ 0.00288268 Cao nhất 24H $ 0.00329935$ 0.00329935 $ 0.00329935 ATH $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 Giá thấp nhất $ 0.00271012$ 0.00271012 $ 0.00271012 Biến động giá (1 giờ) +3.97% Biến động giá (1D) -5.06% Biến động giá (7 ngày) -25.15% Biến động giá (7 ngày) -25.15%

Giá thời gian thực của Decrypting (DCRYPT) là $0.00311406. Trong 24 giờ qua, DCRYPT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00288268 và cao nhất là $ 0.00329935, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DCRYPT là $ 0.01196398, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00271012.

Về hiệu suất ngắn hạn, DCRYPT đã biến động +3.97% trong 1 giờ qua, -5.06% trong 24 giờ và -25.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Decrypting (DCRYPT)

Vốn hóa thị trường $ 153.36K$ 153.36K $ 153.36K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 311.29K$ 311.29K $ 311.29K Nguồn cung lưu thông 49.26M 49.26M 49.26M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Decrypting là $ 153.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DCRYPT là 49.26M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 311.29K.