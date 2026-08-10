Giá DeCoin Flow hôm nay

Giá DeCoin Flow (DCF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DCF sang USD là $ 0 mỗi DCF.

DeCoin Flow hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 25,341, với nguồn cung lưu hành 161.00M DCF. Trong vòng 24 giờ qua, DCF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02308975, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DCF biến động -3.84% trong giờ qua và +3.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 55.32K.

Thông tin thị trường DeCoin Flow (DCF)

Vốn hóa thị trường $ 25.34K$ 25.34K $ 25.34K Khối lượng (24H) $ 55.32K$ 55.32K $ 55.32K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 314.79K$ 314.79K $ 314.79K Nguồn cung lưu thông 161.00M 161.00M 161.00M Tổng cung 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DeCoin Flow là $ 25.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 55.32K. Nguồn cung lưu hành của DCF là 161.00M, với tổng nguồn cung là 2000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 314.79K.