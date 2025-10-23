Thông tin giá theo USD của Dechat (DECHAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00344919 $ 0.00344919 $ 0.00344919 Thấp nhất 24H $ 0.00462513 $ 0.00462513 $ 0.00462513 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00344919$ 0.00344919 $ 0.00344919 Cao nhất 24H $ 0.00462513$ 0.00462513 $ 0.00462513 ATH $ 8.15$ 8.15 $ 8.15 Giá thấp nhất $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 Biến động giá (1 giờ) -5.15% Biến động giá (1D) +22.77% Biến động giá (7 ngày) +41.76% Biến động giá (7 ngày) +41.76%

Giá thời gian thực của Dechat (DECHAT) là $0.004261. Trong 24 giờ qua, DECHAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00344919 và cao nhất là $ 0.00462513, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DECHAT là $ 8.15, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00150656.

Về hiệu suất ngắn hạn, DECHAT đã biến động -5.15% trong 1 giờ qua, +22.77% trong 24 giờ và +41.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dechat (DECHAT)

Vốn hóa thị trường $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 106.53K$ 106.53K $ 106.53K Nguồn cung lưu thông 3.70M 3.70M 3.70M Tổng cung 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dechat là $ 15.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DECHAT là 3.70M, với tổng nguồn cung là 25000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 106.53K.