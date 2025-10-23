Thông tin giá theo USD của Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00814597 Cao nhất 24H $ 0.00902891 ATH $ 0.04226095 Giá thấp nhất $ 0.00751337 Biến động giá (1 giờ) +8.36% Biến động giá (1D) +10.13% Biến động giá (7 ngày) -35.22%

Giá thời gian thực của Data Ownership Protocol 2 (DOP2) là $0.00902891. Trong 24 giờ qua, DOP2 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00814597 và cao nhất là $ 0.00902891, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOP2 là $ 0.04226095, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00751337.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOP2 đã biến động +8.36% trong 1 giờ qua, +10.13% trong 24 giờ và -35.22% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Vốn hóa thị trường $ 8.17M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 173.28M Nguồn cung lưu thông 905.69M Tổng cung 19,215,330,722.34372

Vốn hoá thị trường hiện tại của Data Ownership Protocol 2 là $ 8.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOP2 là 905.69M, với tổng nguồn cung là 19215330722.34372. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 173.28M.