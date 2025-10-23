Thông tin giá theo USD của Craft Engine (CRAFT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00116391 $ 0.00116391 $ 0.00116391 Thấp nhất 24H $ 0.00121026 $ 0.00121026 $ 0.00121026 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00116391$ 0.00116391 $ 0.00116391 Cao nhất 24H $ 0.00121026$ 0.00121026 $ 0.00121026 ATH $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) -0.33% Biến động giá (7 ngày) -8.63% Biến động giá (7 ngày) -8.63%

Giá thời gian thực của Craft Engine (CRAFT) là $0.00119615. Trong 24 giờ qua, CRAFT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00116391 và cao nhất là $ 0.00121026, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRAFT là $ 0.00321117, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRAFT đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -0.33% trong 24 giờ và -8.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Craft Engine (CRAFT)

Vốn hóa thị trường $ 88.52K$ 88.52K $ 88.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 119.62K$ 119.62K $ 119.62K Nguồn cung lưu thông 74.00M 74.00M 74.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Craft Engine là $ 88.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRAFT là 74.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 119.62K.