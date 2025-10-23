Thông tin giá theo USD của Coded for millions (CODED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.85% Biến động giá (1D) +1.99% Biến động giá (7 ngày) +61.33% Biến động giá (7 ngày) +61.33%

Giá thời gian thực của Coded for millions (CODED) là --. Trong 24 giờ qua, CODED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CODED là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CODED đã biến động +2.85% trong 1 giờ qua, +1.99% trong 24 giờ và +61.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Coded for millions (CODED)

Vốn hóa thị trường $ 87.56K$ 87.56K $ 87.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 87.56K$ 87.56K $ 87.56K Nguồn cung lưu thông 999.85M 999.85M 999.85M Tổng cung 999,852,706.431314 999,852,706.431314 999,852,706.431314

Vốn hoá thị trường hiện tại của Coded for millions là $ 87.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CODED là 999.85M, với tổng nguồn cung là 999852706.431314. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 87.56K.