Thông tin giá theo USD của Chi (気)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00002792 Cao nhất 24H $ 0.0000296 ATH $ 0.00205066 Giá thấp nhất $ 0.00002668 Biến động giá (1 giờ) -0.69% Biến động giá (1D) -2.26% Biến động giá (7 ngày) -4.87%

Giá thời gian thực của Chi (気) là $0.00002846. Trong 24 giờ qua, 気 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002792 và cao nhất là $ 0.0000296, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 気 là $ 0.00205066, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002668.

Về hiệu suất ngắn hạn, 気 đã biến động -0.69% trong 1 giờ qua, -2.26% trong 24 giờ và -4.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Chi (気)

Vốn hóa thị trường $ 28.45K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.45K Nguồn cung lưu thông 999.70M Tổng cung 999,696,331.542708

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chi là $ 28.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 気 là 999.70M, với tổng nguồn cung là 999696331.542708. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.45K.