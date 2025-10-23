Thông tin giá theo USD của Chatrix (CRX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00004303 Cao nhất 24H $ 0.00005459 ATH $ 0.00098976 Giá thấp nhất $ 0.00003041 Biến động giá (1 giờ) +0.40% Biến động giá (1D) +1.28% Biến động giá (7 ngày) +36.27%

Giá thời gian thực của Chatrix (CRX) là $0.0000495. Trong 24 giờ qua, CRX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00004303 và cao nhất là $ 0.00005459, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRX là $ 0.00098976, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003041.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRX đã biến động +0.40% trong 1 giờ qua, +1.28% trong 24 giờ và +36.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Chatrix (CRX)

Vốn hóa thị trường $ 37.56K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.34K Nguồn cung lưu thông 758.68M Tổng cung 875,497,038.3371427

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chatrix là $ 37.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRX là 758.68M, với tổng nguồn cung là 875497038.3371427. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.34K.