Thông tin giá theo USD của Capa (CAPA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00117725 $ 0.00117725 $ 0.00117725 Thấp nhất 24H $ 0.00126401 $ 0.00126401 $ 0.00126401 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00117725$ 0.00117725 $ 0.00117725 Cao nhất 24H $ 0.00126401$ 0.00126401 $ 0.00126401 ATH $ 0.02191833$ 0.02191833 $ 0.02191833 Giá thấp nhất $ 0.00081283$ 0.00081283 $ 0.00081283 Biến động giá (1 giờ) +0.31% Biến động giá (1D) -0.22% Biến động giá (7 ngày) +10.92% Biến động giá (7 ngày) +10.92%

Giá thời gian thực của Capa (CAPA) là $0.00122332. Trong 24 giờ qua, CAPA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00117725 và cao nhất là $ 0.00126401, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CAPA là $ 0.02191833, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00081283.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAPA đã biến động +0.31% trong 1 giờ qua, -0.22% trong 24 giờ và +10.92% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Capa (CAPA)

Vốn hóa thị trường $ 192.34K$ 192.34K $ 192.34K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 612.29K$ 612.29K $ 612.29K Nguồn cung lưu thông 157.06M 157.06M 157.06M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Capa là $ 192.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CAPA là 157.06M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 612.29K.