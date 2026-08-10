Giá BuilderScout hôm nay

Giá BuilderScout (SCOUT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SCOUT sang USD là $ 0 mỗi SCOUT.

BuilderScout hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,551, với nguồn cung lưu hành 100.00B SCOUT. Trong vòng 24 giờ qua, SCOUT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCOUT biến động -- trong giờ qua và -6.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BuilderScout (SCOUT)

Vốn hóa thị trường $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BuilderScout là $ 30.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SCOUT là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.55K.