Thông tin giá theo USD của Bonk Computer Token (BCT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.45% Biến động giá (1D) +1.12% Biến động giá (7 ngày) -10.20% Biến động giá (7 ngày) -10.20%

Giá thời gian thực của Bonk Computer Token (BCT) là --. Trong 24 giờ qua, BCT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BCT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Thông tin thị trường Bonk Computer Token (BCT)

Vốn hóa thị trường $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,976,673.570317 999,976,673.570317 999,976,673.570317

