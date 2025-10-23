Thông tin giá theo USD của BNBGUY (BNBGUY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.34% Biến động giá (1D) +11.30% Biến động giá (7 ngày) +28.07%

Giá thời gian thực của BNBGUY (BNBGUY) là --. Trong 24 giờ qua, BNBGUY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BNBGUY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNBGUY đã biến động -0.34% trong 1 giờ qua, +11.30% trong 24 giờ và +28.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BNBGUY (BNBGUY)

Vốn hóa thị trường $ 24.50K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.50K Nguồn cung lưu thông 953.10M Tổng cung 953,096,958.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BNBGUY là $ 24.50K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BNBGUY là 953.10M, với tổng nguồn cung là 953096958.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.50K.