Thông tin giá theo USD của BFUSD (BFUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.998308 $ 0.998308 $ 0.998308 Thấp nhất 24H $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.998308$ 0.998308 $ 0.998308 Cao nhất 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 ATH $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Giá thấp nhất $ 0.997772$ 0.997772 $ 0.997772 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -0.04% Biến động giá (7 ngày) -0.02% Biến động giá (7 ngày) -0.02%

Giá thời gian thực của BFUSD (BFUSD) là $0.999543. Trong 24 giờ qua, BFUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.998308 và cao nhất là $ 1.0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BFUSD là $ 1.007, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.997772.

Về hiệu suất ngắn hạn, BFUSD đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -0.04% trong 24 giờ và -0.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BFUSD (BFUSD)

Vốn hóa thị trường $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Nguồn cung lưu thông 1.32B 1.32B 1.32B Tổng cung 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BFUSD là $ 1.32B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BFUSD là 1.32B, với tổng nguồn cung là 1320000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.32B.