Thông tin giá theo USD của BeraFi (BERAFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00315972$ 0.00315972 $ 0.00315972 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -2.16% Biến động giá (7 ngày) -2.16%

Giá thời gian thực của BeraFi (BERAFI) là --. Trong 24 giờ qua, BERAFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BERAFI là $ 0.00315972, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BERAFI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -2.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BeraFi (BERAFI)

Vốn hóa thị trường $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Nguồn cung lưu thông 178.06M 178.06M 178.06M Tổng cung 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BeraFi là $ 5.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BERAFI là 178.06M, với tổng nguồn cung là 800000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.39K.