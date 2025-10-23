Thông tin giá theo USD của Based Coin (BASED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.83% Biến động giá (1D) -0.92% Biến động giá (7 ngày) -2.01%

Giá thời gian thực của Based Coin (BASED) là --. Trong 24 giờ qua, BASED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BASED là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BASED đã biến động +0.83% trong 1 giờ qua, -0.92% trong 24 giờ và -2.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Based Coin (BASED)

Vốn hóa thị trường $ 1.20M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.31M Nguồn cung lưu thông 57.28B Tổng cung 62,325,654,181.26195

Vốn hoá thị trường hiện tại của Based Coin là $ 1.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BASED là 57.28B, với tổng nguồn cung là 62325654181.26195. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.31M.