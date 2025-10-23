Thông tin giá theo USD của Baked (BAKED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.094376$ 0.094376 $ 0.094376 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -0.10% Biến động giá (7 ngày) -31.36% Biến động giá (7 ngày) -31.36%

Giá thời gian thực của Baked (BAKED) là --. Trong 24 giờ qua, BAKED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BAKED là $ 0.094376, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAKED đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -0.10% trong 24 giờ và -31.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baked (BAKED)

Vốn hóa thị trường $ 32.30K$ 32.30K $ 32.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 138.84K$ 138.84K $ 138.84K Nguồn cung lưu thông 69.80M 69.80M 69.80M Tổng cung 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baked là $ 32.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BAKED là 69.80M, với tổng nguồn cung là 300000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 138.84K.