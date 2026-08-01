Giá ANI Token hôm nay

Giá ANI Token (ANI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00263594, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANI sang USD là $ 0.00263594 mỗi ANI.

ANI Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 250,722, với nguồn cung lưu hành 95.12M ANI. Trong vòng 24 giờ qua, ANI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00263593 (thấp) đến $ 0.00269465 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00534324, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANI biến động -2.02% trong giờ qua và -0.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 42.10.

Thông tin thị trường ANI Token (ANI)

Vốn hóa thị trường $ 250.72K$ 250.72K $ 250.72K Khối lượng (24H) $ 42.10$ 42.10 $ 42.10 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 250.72K$ 250.72K $ 250.72K Nguồn cung lưu thông 95.12M 95.12M 95.12M Tổng cung 95,116,935.09422319 95,116,935.09422319 95,116,935.09422319

Vốn hoá thị trường hiện tại của ANI Token là $ 250.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 42.10. Nguồn cung lưu hành của ANI là 95.12M, với tổng nguồn cung là 95116935.09422319. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 250.72K.