Giá TXC theo thời gian thực hôm nay là 4.779 USD. Theo dõi cập nhật giá TXC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TXC dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá TXC(TXC)

Giá theo thời gian thực 1 TXC sang USD

$4.769
$4.769$4.769
+7.02%1D
USD
Biểu đồ giá TXC (TXC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:46:17 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của TXC (TXC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 4.141
$ 4.141$ 4.141
Thấp nhất 24H
$ 4.86
$ 4.86$ 4.86
Cao nhất 24H

$ 4.141
$ 4.141$ 4.141

$ 4.86
$ 4.86$ 4.86

--
----

--
----

+4.36%

+7.02%

+18.26%

+18.26%

Giá thời gian thực của TXC (TXC) là $ 4.779. Trong 24 giờ qua, TXC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 4.141 và cao nhất là $ 4.86, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TXC là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TXC đã biến động +4.36% trong 1 giờ qua, +7.02% trong 24 giờ và +18.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TXC (TXC)

--
----

$ 73.85K
$ 73.85K$ 73.85K

$ 1.69B
$ 1.69B$ 1.69B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của TXC là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 73.85K. Nguồn cung lưu hành của TXC là --, với tổng nguồn cung là 353396296. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.69B.

Lịch sử giá theo USD của TXC (TXC)

Theo dõi biến động giá của TXC trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.31282+7.02%
30 ngày$ +2.779+138.95%
60 ngày$ +2.779+138.95%
90 ngày$ +2.779+138.95%
Biến động giá TXC hôm nay

Hôm nay, TXC đã biến động $ +0.31282 (+7.02%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá TXC trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +2.779 (+138.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá TXC trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TXC đã biến động $ +2.779 (+138.95%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá TXC trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +2.779 (+138.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của TXC (TXC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá TXC.

TXC (TXC) là gì

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư TXC một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TXC để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về TXC trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch TXC trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá TXC (USD)

TXC (TXC) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản TXC (TXC) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho TXC.

Xem ngay dự đoán giá TXC!

Tokenomics của TXC (TXC)

Hiểu rõ tokenomics của TXC (TXC) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TXC ngay!

Cách mua TXC (TXC)

Bạn đang tìm cách mua TXC? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua TXC trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TXC/Tiền tệ địa phương

1 TXC (TXC) sang VND
125,759.385
1 TXC (TXC) sang AUD
A$7.35966
1 TXC (TXC) sang GBP
3.53646
1 TXC (TXC) sang EUR
4.10994
1 TXC (TXC) sang USD
$4.779
1 TXC (TXC) sang MYR
RM20.16738
1 TXC (TXC) sang TRY
200.62242
1 TXC (TXC) sang JPY
¥726.408
1 TXC (TXC) sang ARS
ARS$6,966.44388
1 TXC (TXC) sang RUB
389.44071
1 TXC (TXC) sang INR
419.50062
1 TXC (TXC) sang IDR
Rp79,649.96814
1 TXC (TXC) sang PHP
279.76266
1 TXC (TXC) sang EGP
￡E.227.28924
1 TXC (TXC) sang BRL
R$25.8066
1 TXC (TXC) sang CAD
C$6.64281
1 TXC (TXC) sang BDT
583.42032
1 TXC (TXC) sang NGN
6,986.80242
1 TXC (TXC) sang COP
$18,595.32795
1 TXC (TXC) sang ZAR
R.83.29797
1 TXC (TXC) sang UAH
199.2843
1 TXC (TXC) sang TZS
T.Sh.11,858.51502
1 TXC (TXC) sang VES
Bs1,003.59
1 TXC (TXC) sang CLP
$4,540.05
1 TXC (TXC) sang PKR
Rs1,351.5012
1 TXC (TXC) sang KZT
2,570.71968
1 TXC (TXC) sang THB
฿156.84678
1 TXC (TXC) sang TWD
NT$147.14541
1 TXC (TXC) sang AED
د.إ17.53893
1 TXC (TXC) sang CHF
Fr3.77541
1 TXC (TXC) sang HKD
HK$37.13283
1 TXC (TXC) sang AMD
֏1,824.71778
1 TXC (TXC) sang MAD
.د.م44.11017
1 TXC (TXC) sang MXN
$88.12476
1 TXC (TXC) sang SAR
ريال17.92125
1 TXC (TXC) sang ETB
Br716.56326
1 TXC (TXC) sang KES
KSh616.15647
1 TXC (TXC) sang JOD
د.أ3.388311
1 TXC (TXC) sang PLN
17.44335
1 TXC (TXC) sang RON
лв20.93202
1 TXC (TXC) sang SEK
kr44.97039
1 TXC (TXC) sang BGN
лв8.02872
1 TXC (TXC) sang HUF
Ft1,604.21472
1 TXC (TXC) sang CZK
100.07226
1 TXC (TXC) sang KWD
د.ك1.462374
1 TXC (TXC) sang ILS
15.72291
1 TXC (TXC) sang BOB
Bs32.92731
1 TXC (TXC) sang AZN
8.1243
1 TXC (TXC) sang TJS
SM43.9668
1 TXC (TXC) sang GEL
12.9033
1 TXC (TXC) sang AOA
Kz4,372.35489
1 TXC (TXC) sang BHD
.د.ب1.796904
1 TXC (TXC) sang BMD
$4.779
1 TXC (TXC) sang DKK
kr30.72897
1 TXC (TXC) sang HNL
L125.35317
1 TXC (TXC) sang MUR
217.25334
1 TXC (TXC) sang NAD
$83.39355
1 TXC (TXC) sang NOK
kr47.88558
1 TXC (TXC) sang NZD
$8.31546
1 TXC (TXC) sang PAB
B/.4.779
1 TXC (TXC) sang PGK
K20.0718
1 TXC (TXC) sang QAR
ر.ق17.34777
1 TXC (TXC) sang RSD
дин.482.96574
1 TXC (TXC) sang UZS
soʻm57,578.30001
1 TXC (TXC) sang ALL
L397.56501
1 TXC (TXC) sang ANG
ƒ8.55441
1 TXC (TXC) sang AWG
ƒ8.6022
1 TXC (TXC) sang BBD
$9.558
1 TXC (TXC) sang BAM
KM8.02872
1 TXC (TXC) sang BIF
Fr14,055.039
1 TXC (TXC) sang BND
$6.16491
1 TXC (TXC) sang BSD
$4.779
1 TXC (TXC) sang JMD
$767.17287
1 TXC (TXC) sang KHR
19,270.12275
1 TXC (TXC) sang KMF
Fr2,026.296
1 TXC (TXC) sang LAK
103,891.30227
1 TXC (TXC) sang LKR
රු1,447.27236
1 TXC (TXC) sang MDL
L81.33858
1 TXC (TXC) sang MGA
Ar21,334.79412
1 TXC (TXC) sang MOP
P38.18421
1 TXC (TXC) sang MVR
73.1187
1 TXC (TXC) sang MWK
MK8,268.1479
1 TXC (TXC) sang MZN
MT305.3781
1 TXC (TXC) sang NPR
रु669.96801
1 TXC (TXC) sang PYG
33,892.668
1 TXC (TXC) sang RWF
Fr6,924.771
1 TXC (TXC) sang SBD
$39.33117
1 TXC (TXC) sang SCR
64.80324
1 TXC (TXC) sang SRD
$189.43956
1 TXC (TXC) sang SVC
$41.72067
1 TXC (TXC) sang SZL
L83.39355
1 TXC (TXC) sang TMT
m16.77429
1 TXC (TXC) sang TND
د.ت14.031144
1 TXC (TXC) sang TTD
$32.35383
1 TXC (TXC) sang UGX
Sh16,650.036
1 TXC (TXC) sang XAF
Fr2,700.135
1 TXC (TXC) sang XCD
$12.9033
1 TXC (TXC) sang XOF
Fr2,700.135
1 TXC (TXC) sang XPF
Fr487.458
1 TXC (TXC) sang BWP
P68.53086
1 TXC (TXC) sang BZD
$9.558
1 TXC (TXC) sang CVE
$454.05279
1 TXC (TXC) sang DJF
Fr845.883
1 TXC (TXC) sang DOP
$303.22755
1 TXC (TXC) sang DZD
د.ج623.56392
1 TXC (TXC) sang FJD
$10.9917
1 TXC (TXC) sang GNF
Fr41,553.405
1 TXC (TXC) sang GTQ
Q36.51156
1 TXC (TXC) sang GYD
$998.09415
1 TXC (TXC) sang ISK
kr583.038

Nguồn TXC

Để hiểu thêm về TXC, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức TXC
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về TXC

Hôm nay giá của TXC (TXC) là bao nhiêu?
Giá TXC theo thời gian thực bằng USD là 4.779 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TXC sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TXC sang USD là $ 4.779. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của TXC là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TXC là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TXC là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TXC là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TXC là bao nhiêu?
TXC đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TXC là bao nhiêu?
TXC từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của TXC là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TXC là $ 73.85K USD.
TXC có tăng giá trong năm nay không?
TXC có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TXC để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:46:17 (UTC+8)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán TXC sang USD

Số lượng

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 4.779 USD

Giao dịch TXC

TXC/USDT
$4.769
$4.769$4.769
+7.60%

