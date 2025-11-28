Hiểu rõ tokenomics của TXC (TXC) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.

Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.

Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.

Giới hạn tối đa về tổng số lượng token TXC có thể tồn tại.

Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.

Số lượng token TXC tối đa đã hoặc sẽ được tạo.

Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?

Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.

Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.

Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.

FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.

Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của TXC, hãy khám phá giá token TXC theo thời gian thực!