Tokenomics của Trading Payment (TPTU)
Tokenomics & phân tích giá Trading Payment (TPTU)
Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá Trading Payment (TPTU), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.
Thông tin Trading Payment (TPTU)
Trading and Payment Token (TPT) - TPT là token giao dịch và thanh toán của mạng lưới Ultima Chain. Token này cho phép bạn kích hoạt giao dịch tự động, tham gia vào hệ sinh thái sản phẩm và nhận token UENERGY khi tương tác với blockchain. Người dùng có thể đóng băng TPT và nhận lại một giao dịch hoàn trả kèm theo token UENERGY. UENERGY được sử dụng để thanh toán phí mạng thay cho tài nguyên ENERGY trong blockchain ULTIMA.
Tokenomics của Trading Payment (TPTU): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của Trading Payment (TPTU) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token TPTU tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token TPTU có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của TPTU, hãy khám phá giá token TPTU theo thời gian thực!
Hướng dẫn mua TPTU
Bạn muốn thêm Trading Payment (TPTU) vào danh mục đầu tư? MEXC hỗ trợ nhiều phương thức mua TPTU, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch ngang hàng. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, MEXC đều hỗ trợ mua tiền mã hoá dễ dàng và an toàn.
Lịch sử giá Trading Payment (TPTU)
Phân tích lịch sử giá TPTU giúp người dùng hiểu được xu hướng thị trường trong quá khứ, mức hỗ trợ/kháng cự chính và các mô hình biến động. Dù bạn đang theo dõi giá cao nhất mọi thời đại hay xác định xu hướng, dữ liệu lịch sử là một phần quan trọng trong dự đoán giá và phân tích kỹ thuật.
Dự đoán giá TPTU
Bạn muốn biết xu hướng của TPTU? Trang dự đoán giá TPTU của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tại sao bạn nên chọn MEXC?
MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, được hàng triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng. Dù là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn đều có thể giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay cùng MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật
Mua Trading Payment (TPTU)
Số lượng
1 TPTU = 0.729 USD