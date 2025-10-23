Giá Smart Pocket theo thời gian thực hôm nay là 0.013129 USD. Theo dõi cập nhật giá SP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SP dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Smart Pocket theo thời gian thực hôm nay là 0.013129 USD. Theo dõi cập nhật giá SP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SP dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về SP

Thông tin giá SP

Website chính thức SP

Tokenomics của SP

Dự báo giá SP

Lịch sử SP

Hướng dẫn mua SP

Chuyển đổi SP sang fiat

SP Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Smart Pocket

Giá Smart Pocket(SP)

Giá theo thời gian thực 1 SP sang USD

$0.013132
$0.013132$0.013132
-0.20%1D
USD
Biểu đồ giá Smart Pocket (SP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:34:59 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Smart Pocket (SP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.01164
$ 0.01164$ 0.01164
Thấp nhất 24H
$ 0.014731
$ 0.014731$ 0.014731
Cao nhất 24H

$ 0.01164
$ 0.01164$ 0.01164

$ 0.014731
$ 0.014731$ 0.014731

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

+0.35%

-0.20%

+4.84%

+4.84%

Giá thời gian thực của Smart Pocket (SP) là $ 0.013129. Trong 24 giờ qua, SP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01164 và cao nhất là $ 0.014731, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SP là $ 0.023315600067172444, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.002919119255657682.

Về hiệu suất ngắn hạn, SP đã biến động +0.35% trong 1 giờ qua, -0.20% trong 24 giờ và +4.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Smart Pocket (SP)

No.1021

$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M

$ 246.99K
$ 246.99K$ 246.99K

$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Smart Pocket là $ 13.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 246.99K. Nguồn cung lưu hành của SP là 1.04B, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.31B.

Lịch sử giá theo USD của Smart Pocket (SP)

Theo dõi biến động giá của Smart Pocket trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00002632-0.20%
30 ngày$ +0.012879+5,151.60%
60 ngày$ +0.012879+5,151.60%
90 ngày$ +0.012879+5,151.60%
Biến động giá Smart Pocket hôm nay

Hôm nay, SP đã biến động $ -0.00002632 (-0.20%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Smart Pocket trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.012879 (+5,151.60%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Smart Pocket trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SP đã biến động $ +0.012879 (+5,151.60%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Smart Pocket trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.012879 (+5,151.60%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Smart Pocket (SP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Smart Pocket.

Smart Pocket (SP) là gì

Token SP là tiền tệ cơ sở của token IP, đóng vai trò như một ngôn ngữ kinh tế thông dụng, kết nối mọi nhân vật, câu chuyện và tác phẩm nghệ thuật. Từ đây, một kỷ nguyên mới bắt đầu, nơi những nhà sáng tạo và người hâm mộ trên toàn thế giới chia sẻ ước mơ thông qua một loại tiền tệ duy nhất, và giúp giá trị được lưu hành tự do giữa họ.

Smart Pocket đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Smart Pocket một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake SP để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Smart Pocket trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Smart Pocket trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Smart Pocket (USD)

Smart Pocket (SP) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Smart Pocket (SP) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Smart Pocket.

Xem ngay dự đoán giá Smart Pocket!

Tokenomics của Smart Pocket (SP)

Hiểu rõ tokenomics của Smart Pocket (SP) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SP ngay!

Cách mua Smart Pocket (SP)

Bạn đang tìm cách mua Smart Pocket? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Smart Pocket trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

SP/Tiền tệ địa phương

1 Smart Pocket (SP) sang VND
345.489635
1 Smart Pocket (SP) sang AUD
A$0.02021866
1 Smart Pocket (SP) sang GBP
0.00971546
1 Smart Pocket (SP) sang EUR
0.01129094
1 Smart Pocket (SP) sang USD
$0.013129
1 Smart Pocket (SP) sang MYR
RM0.05540438
1 Smart Pocket (SP) sang TRY
0.55115542
1 Smart Pocket (SP) sang JPY
¥1.995608
1 Smart Pocket (SP) sang ARS
ARS$19.13840588
1 Smart Pocket (SP) sang RUB
1.06988221
1 Smart Pocket (SP) sang INR
1.15246362
1 Smart Pocket (SP) sang IDR
Rp218.81657914
1 Smart Pocket (SP) sang PHP
0.76778392
1 Smart Pocket (SP) sang EGP
￡E.0.62454653
1 Smart Pocket (SP) sang BRL
R$0.0708966
1 Smart Pocket (SP) sang CAD
C$0.01824931
1 Smart Pocket (SP) sang BDT
1.60278832
1 Smart Pocket (SP) sang NGN
19.19433542
1 Smart Pocket (SP) sang COP
$51.08559545
1 Smart Pocket (SP) sang ZAR
R.0.22883847
1 Smart Pocket (SP) sang UAH
0.5474793
1 Smart Pocket (SP) sang TZS
T.Sh.32.57803802
1 Smart Pocket (SP) sang VES
Bs2.75709
1 Smart Pocket (SP) sang CLP
$12.47255
1 Smart Pocket (SP) sang PKR
Rs3.7128812
1 Smart Pocket (SP) sang KZT
7.06235168
1 Smart Pocket (SP) sang THB
฿0.43102507
1 Smart Pocket (SP) sang TWD
NT$0.40397933
1 Smart Pocket (SP) sang AED
د.إ0.04818343
1 Smart Pocket (SP) sang CHF
Fr0.01037191
1 Smart Pocket (SP) sang HKD
HK$0.10201233
1 Smart Pocket (SP) sang AMD
֏5.01291478
1 Smart Pocket (SP) sang MAD
.د.م0.12118067
1 Smart Pocket (SP) sang MXN
$0.24209876
1 Smart Pocket (SP) sang SAR
ريال0.04923375
1 Smart Pocket (SP) sang ETB
Br1.96856226
1 Smart Pocket (SP) sang KES
KSh1.69272197
1 Smart Pocket (SP) sang JOD
د.أ0.009308461
1 Smart Pocket (SP) sang PLN
0.04778956
1 Smart Pocket (SP) sang RON
лв0.05750502
1 Smart Pocket (SP) sang SEK
kr0.12354389
1 Smart Pocket (SP) sang BGN
лв0.02205672
1 Smart Pocket (SP) sang HUF
Ft4.40714272
1 Smart Pocket (SP) sang CZK
0.27492126
1 Smart Pocket (SP) sang KWD
د.ك0.004017474
1 Smart Pocket (SP) sang ILS
0.04319441
1 Smart Pocket (SP) sang BOB
Bs0.09045881
1 Smart Pocket (SP) sang AZN
0.0223193
1 Smart Pocket (SP) sang TJS
SM0.1207868
1 Smart Pocket (SP) sang GEL
0.0354483
1 Smart Pocket (SP) sang AOA
Kz12.01185339
1 Smart Pocket (SP) sang BHD
.د.ب0.004949633
1 Smart Pocket (SP) sang BMD
$0.013129
1 Smart Pocket (SP) sang DKK
kr0.08441947
1 Smart Pocket (SP) sang HNL
L0.34437367
1 Smart Pocket (SP) sang MUR
0.59684434
1 Smart Pocket (SP) sang NAD
$0.22910105
1 Smart Pocket (SP) sang NOK
kr0.13155258
1 Smart Pocket (SP) sang NZD
$0.02284446
1 Smart Pocket (SP) sang PAB
B/.0.013129
1 Smart Pocket (SP) sang PGK
K0.0551418
1 Smart Pocket (SP) sang QAR
ر.ق0.04765827
1 Smart Pocket (SP) sang RSD
дин.1.32655416
1 Smart Pocket (SP) sang UZS
soʻm158.18068651
1 Smart Pocket (SP) sang ALL
L1.09220151
1 Smart Pocket (SP) sang ANG
ƒ0.02350091
1 Smart Pocket (SP) sang AWG
ƒ0.0236322
1 Smart Pocket (SP) sang BBD
$0.026258
1 Smart Pocket (SP) sang BAM
KM0.02205672
1 Smart Pocket (SP) sang BIF
Fr38.612389
1 Smart Pocket (SP) sang BND
$0.01693641
1 Smart Pocket (SP) sang BSD
$0.013129
1 Smart Pocket (SP) sang JMD
$2.10759837
1 Smart Pocket (SP) sang KHR
52.93941025
1 Smart Pocket (SP) sang KMF
Fr5.566696
1 Smart Pocket (SP) sang LAK
285.41303777
1 Smart Pocket (SP) sang LKR
රු3.97598636
1 Smart Pocket (SP) sang MDL
L0.22345558
1 Smart Pocket (SP) sang MGA
Ar58.61153212
1 Smart Pocket (SP) sang MOP
P0.10490071
1 Smart Pocket (SP) sang MVR
0.2008737
1 Smart Pocket (SP) sang MWK
MK22.7144829
1 Smart Pocket (SP) sang MZN
MT0.8389431
1 Smart Pocket (SP) sang NPR
रु1.84055451
1 Smart Pocket (SP) sang PYG
93.110868
1 Smart Pocket (SP) sang RWF
Fr19.023921
1 Smart Pocket (SP) sang SBD
$0.10805167
1 Smart Pocket (SP) sang SCR
0.17802924
1 Smart Pocket (SP) sang SRD
$0.52043356
1 Smart Pocket (SP) sang SVC
$0.11461617
1 Smart Pocket (SP) sang SZL
L0.22910105
1 Smart Pocket (SP) sang TMT
m0.04608279
1 Smart Pocket (SP) sang TND
د.ت0.038546744
1 Smart Pocket (SP) sang TTD
$0.08888333
1 Smart Pocket (SP) sang UGX
Sh45.741436
1 Smart Pocket (SP) sang XAF
Fr7.417885
1 Smart Pocket (SP) sang XCD
$0.0354483
1 Smart Pocket (SP) sang XOF
Fr7.417885
1 Smart Pocket (SP) sang XPF
Fr1.339158
1 Smart Pocket (SP) sang BWP
P0.18826986
1 Smart Pocket (SP) sang BZD
$0.026258
1 Smart Pocket (SP) sang CVE
$1.24738629
1 Smart Pocket (SP) sang DJF
Fr2.323833
1 Smart Pocket (SP) sang DOP
$0.83303505
1 Smart Pocket (SP) sang DZD
د.ج1.71307192
1 Smart Pocket (SP) sang FJD
$0.0301967
1 Smart Pocket (SP) sang GNF
Fr114.156655
1 Smart Pocket (SP) sang GTQ
Q0.10030556
1 Smart Pocket (SP) sang GYD
$2.74199165
1 Smart Pocket (SP) sang ISK
kr1.601738

Nguồn Smart Pocket

Để hiểu thêm về Smart Pocket, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Smart Pocket
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Smart Pocket

Hôm nay giá của Smart Pocket (SP) là bao nhiêu?
Giá SP theo thời gian thực bằng USD là 0.013129 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SP sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SP sang USD là $ 0.013129. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Smart Pocket là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SP là $ 13.66M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SP là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SP là 1.04B USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SP là bao nhiêu?
SP đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.023315600067172444 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SP là bao nhiêu?
SP từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.002919119255657682 USD.
Khối lượng giao dịch của SP là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SP là $ 246.99K USD.
SP có tăng giá trong năm nay không?
SP có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SP để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:34:59 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Smart Pocket (SP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SP sang USD

Số lượng

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.013129 USD

Giao dịch SP

SP/USDT
$0.013132
$0.013132$0.013132
-0.20%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures