Runner (RUNNER) là gì

Runner lấy cảm hứng từ hình ảnh "chạy/nước rút", dựa trên câu chuyện về một cậu bé và mẹ của mình livestream khi chạy bộ trên máy chạy. Cộng đồng xem đây là một thử thách vui vẻ, tích cực nhằm "chạy tới mức vốn hoá $100 triệu". Runner lấy cảm hứng từ hình ảnh "chạy/nước rút", dựa trên câu chuyện về một cậu bé và mẹ của mình livestream khi chạy bộ trên máy chạy. Cộng đồng xem đây là một thử thách vui vẻ, tích cực nhằm "chạy tới mức vốn hoá $100 triệu".

Runner đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Runner một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.



Bạn cũng có thể:

- Kiểm tra khả năng stake RUNNER để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.

- Đọc đánh giá và phân tích về Runner trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Runner trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Runner (USD)

Runner (RUNNER) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Runner (RUNNER) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Runner.

Xem ngay dự đoán giá Runner!

Tokenomics của Runner (RUNNER)

Hiểu rõ tokenomics của Runner (RUNNER) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token RUNNER ngay!

Cách mua Runner (RUNNER)

Bạn đang tìm cách mua Runner? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Runner trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

RUNNER/Tiền tệ địa phương

Trải nghiệm Công cụ chuyển đổi

Nguồn Runner

Để hiểu thêm về Runner, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Runner Hôm nay giá của Runner (RUNNER) là bao nhiêu? Giá RUNNER theo thời gian thực bằng USD là 0.00001977 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của RUNNER sang USD là bao nhiêu? $ 0.00001977 . Truy cập Giá hiện tại của RUNNER sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của Runner là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của RUNNER là -- USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của RUNNER là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của RUNNER là -- USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RUNNER là bao nhiêu? RUNNER đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của RUNNER là bao nhiêu? RUNNER từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của RUNNER là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của RUNNER là $ 56.14K USD . RUNNER có tăng giá trong năm nay không? RUNNER có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá RUNNER để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành Runner (RUNNER)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-23 01:13:05 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ" 10-22 21:14:27 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử 10-22 12:58:37 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ 10-21 22:34:24 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút 10-21 15:53:36 Xu hướng ngành tiền mã hóa Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD 10-20 18:31:42 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum