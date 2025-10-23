Giá MULTIVERSE MONKEY theo thời gian thực hôm nay là 0.00686 USD. Theo dõi cập nhật giá MMON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MMON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá MULTIVERSE MONKEY theo thời gian thực hôm nay là 0.00686 USD. Theo dõi cập nhật giá MMON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MMON dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá MULTIVERSE MONKEY(MMON)

$0.00686
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:10:01 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00571
Thấp nhất 24H
$ 0.00716
Cao nhất 24H

$ 0.00571
$ 0.00716
$ 0.042695293829316555
$ 0.001606689268571319
-0.30%

-1.71%

-11.83%

-11.83%

Giá thời gian thực của MULTIVERSE MONKEY (MMON) là $ 0.00686. Trong 24 giờ qua, MMON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00571 và cao nhất là $ 0.00716, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MMON là $ 0.042695293829316555, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.001606689268571319.

Về hiệu suất ngắn hạn, MMON đã biến động -0.30% trong 1 giờ qua, -1.71% trong 24 giờ và -11.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4084

$ 0.00
$ 73.35K
$ 41.16M
0.00
5,999,999,999.5
5,999,999,999.5
0.00%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của MULTIVERSE MONKEY là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 73.35K. Nguồn cung lưu hành của MMON là 0.00, với tổng nguồn cung là 5999999999.5. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.16M.

Lịch sử giá theo USD của MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Theo dõi biến động giá của MULTIVERSE MONKEY trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0001193-1.71%
30 ngày$ -0.00882-56.25%
60 ngày$ -0.02172-76.00%
90 ngày$ -0.01114-61.89%
Biến động giá MULTIVERSE MONKEY hôm nay

Hôm nay, MMON đã biến động $ -0.0001193 (-1.71%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá MULTIVERSE MONKEY trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00882 (-56.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá MULTIVERSE MONKEY trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MMON đã biến động $ -0.02172 (-76.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá MULTIVERSE MONKEY trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.01114 (-61.89%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá MULTIVERSE MONKEY.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) là gì

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư MULTIVERSE MONKEY một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MMON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về MULTIVERSE MONKEY trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch MULTIVERSE MONKEY trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá MULTIVERSE MONKEY (USD)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản MULTIVERSE MONKEY (MMON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho MULTIVERSE MONKEY.

Xem ngay dự đoán giá MULTIVERSE MONKEY!

Tokenomics của MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Hiểu rõ tokenomics của MULTIVERSE MONKEY (MMON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MMON ngay!

Cách mua MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Bạn đang tìm cách mua MULTIVERSE MONKEY? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua MULTIVERSE MONKEY trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MMON/Tiền tệ địa phương

Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:10:01 (UTC+8)

