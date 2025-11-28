Tokenomics của MultiBank Group (MBG)

Tokenomics của MultiBank Group (MBG)

Khám phá thông tin chi tiết về MultiBank Group (MBG), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-11-28 14:27:08 (UTC+8)
USD

Tokenomics & phân tích giá MultiBank Group (MBG)

Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá MultiBank Group (MBG), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.

Vốn hóa thị trường:
--
----
Tổng cung:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Nguồn cung lưu hành:
--
----
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
$ 449.10M
$ 449.10M$ 449.10M
Giá cao nhất:
$ 3.0974
$ 3.0974$ 3.0974
Giá thấp nhất:
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526
Giá hiện tại:
$ 0.4491
$ 0.4491$ 0.4491

Thông tin MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, được thành lập tại California vào năm 2005, hiện là một trong những tổ chức giao dịch phái sinh tài chính trực tuyến lớn và được quản lý chặt chẽ nhất thế giới. Có trụ sở chính tại Dubai, Tập đoàn vận hành hơn 25 văn phòng trên toàn cầu và phục vụ hơn 2 triệu khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Với sự tuân thủ quy định nghiêm ngặt, công nghệ tiên tiến và cam kết về tính liêm chính tài chính, MultiBank Group mang đến trải nghiệm giao dịch an toàn và liền mạch trên toàn thế giới.

Hiện nay, Tập đoàn đang tiên phong định hình tương lai tài chính bằng cách dẫn đầu một trong những dự án token hóa Tài sản thế giới thực (RWA) tham vọng nhất trong ngành, tập trung vào token tiện ích đầu tiên: $MBG.

Website chính thức:
https://www.multibankgroup.com/en
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

Tokenomics của MultiBank Group (MBG): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng

Hiểu rõ tokenomics của MultiBank Group (MBG) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.

Chỉ số chính và phương thức tính toán:

Tổng cung:

Số lượng token MBG tối đa đã hoặc sẽ được tạo.

Nguồn cung lưu hành:

Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.

Nguồn cung tối đa:

Giới hạn tối đa về tổng số lượng token MBG có thể tồn tại.

FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):

Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.

Tỷ lệ lạm phát:

Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.

Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?

Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.

Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.

Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.

FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.

Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của MBG, hãy khám phá giá token MBG theo thời gian thực!

Hướng dẫn mua MBG

Bạn muốn thêm MultiBank Group (MBG) vào danh mục đầu tư? MEXC hỗ trợ nhiều phương thức mua MBG, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch ngang hàng. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, MEXC đều hỗ trợ mua tiền mã hoá dễ dàng và an toàn.

Lịch sử giá MultiBank Group (MBG)

Phân tích lịch sử giá MBG giúp người dùng hiểu được xu hướng thị trường trong quá khứ, mức hỗ trợ/kháng cự chính và các mô hình biến động. Dù bạn đang theo dõi giá cao nhất mọi thời đại hay xác định xu hướng, dữ liệu lịch sử là một phần quan trọng trong dự đoán giá và phân tích kỹ thuật.

Dự đoán giá MBG

Bạn muốn biết xu hướng của MBG? Trang dự đoán giá MBG của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.

Tại sao bạn nên chọn MEXC?

MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, được hàng triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng. Dù là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn đều có thể giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay cùng MEXC.

Hơn 4,000 cặp giao dịch trên thị trường Spot và Futures
Niêm yết token nhanh nhất trong các sàn CEX
#1 thanh khoản trên thị trường
Phí thấp nhất, cùng CSKH 24/7
Minh bạch dự trữ token 100%+ cho tài sản người dùng
Yêu cầu tham gia cực thấp: Mua tiền mã hoá chỉ với 1 USDT
mc_how_why_title
Mua tiền mã hoá chỉ với 1 USDT: Giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùngChính sách bảo mật