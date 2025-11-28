MultiBank Group, được thành lập tại California vào năm 2005, hiện là một trong những tổ chức giao dịch phái sinh tài chính trực tuyến lớn và được quản lý chặt chẽ nhất thế giới. Có trụ sở chính tại Dubai, Tập đoàn vận hành hơn 25 văn phòng trên toàn cầu và phục vụ hơn 2 triệu khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Với sự tuân thủ quy định nghiêm ngặt, công nghệ tiên tiến và cam kết về tính liêm chính tài chính, MultiBank Group mang đến trải nghiệm giao dịch an toàn và liền mạch trên toàn thế giới.

Hiện nay, Tập đoàn đang tiên phong định hình tương lai tài chính bằng cách dẫn đầu một trong những dự án token hóa Tài sản thế giới thực (RWA) tham vọng nhất trong ngành, tập trung vào token tiện ích đầu tiên: $MBG.