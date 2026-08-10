Giá LO0P hôm nay

Giá LO0P (LO0POLD) theo thời gian thực hôm nay là --, biến động 0,00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LO0POLD sang VND là -- mỗi LO0POLD.

LO0P hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- LO0POLD. Trong vòng 24 giờ qua, LO0POLD được giao dịch trong khoảng từ -- (thấp) đến -- (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, LO0POLD biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường LO0P (LO0POLD)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0,00₫ 0,00 ₫ 0,00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- --

Vốn hoá thị trường hiện tại của LO0P là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LO0POLD là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.