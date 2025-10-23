Giá FreeStyle Classic theo thời gian thực hôm nay là 0.08208 USD. Theo dõi cập nhật giá FST sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá FST dễ dàng ngay trên MEXC.Giá FreeStyle Classic theo thời gian thực hôm nay là 0.08208 USD. Theo dõi cập nhật giá FST sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá FST dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo FreeStyle Classic

Giá FreeStyle Classic(FST)

Giá theo thời gian thực 1 FST sang USD

$0.08208
$0.08208$0.08208
-2.56%1D
USD
Biểu đồ giá FreeStyle Classic (FST) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của FreeStyle Classic (FST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.07684
$ 0.07684$ 0.07684
Thấp nhất 24H
$ 0.09197
$ 0.09197$ 0.09197
Cao nhất 24H

$ 0.07684
$ 0.07684$ 0.07684

$ 0.09197
$ 0.09197$ 0.09197

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

-0.63%

-2.56%

-24.47%

-24.47%

Giá thời gian thực của FreeStyle Classic (FST) là $ 0.08208. Trong 24 giờ qua, FST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.07684 và cao nhất là $ 0.09197, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FST là $ 0.16619478956911515, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.025653004858575232.

Về hiệu suất ngắn hạn, FST đã biến động -0.63% trong 1 giờ qua, -2.56% trong 24 giờ và -24.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FreeStyle Classic (FST)

No.1276

$ 6.72M
$ 6.72M$ 6.72M

$ 57.62K
$ 57.62K$ 57.62K

$ 82.08M
$ 82.08M$ 82.08M

81.85M
81.85M 81.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.18%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của FreeStyle Classic là $ 6.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 57.62K. Nguồn cung lưu hành của FST là 81.85M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 82.08M.

Lịch sử giá theo USD của FreeStyle Classic (FST)

Theo dõi biến động giá của FreeStyle Classic trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0021565-2.56%
30 ngày$ -0.03747-31.35%
60 ngày$ +0.07208+720.80%
90 ngày$ +0.07208+720.80%
Biến động giá FreeStyle Classic hôm nay

Hôm nay, FST đã biến động $ -0.0021565 (-2.56%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá FreeStyle Classic trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.03747 (-31.35%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá FreeStyle Classic trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FST đã biến động $ +0.07208 (+720.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá FreeStyle Classic trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.07208 (+720.80%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FreeStyle Classic (FST)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá FreeStyle Classic.

FreeStyle Classic (FST) là gì

FreeStyle Classic không chỉ là giải trí - mà còn là biểu tượng văn hóa được tái sinh trên chuỗi. Từ đường phố đến sân khấu toàn cầu, FreeStyle luôn vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao, đó là phong cách sống, ngôn ngữ và phong trào. Di sản này giờ đây đã phát triển thành Web3: nơi văn hóa, meme và cộng đồng giao thoa, và mỗi người tham gia đều trở thành đồng chủ nhân của câu chuyện.

FreeStyle Classic đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư FreeStyle Classic một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake FST để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về FreeStyle Classic trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch FreeStyle Classic trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá FreeStyle Classic (USD)

FreeStyle Classic (FST) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản FreeStyle Classic (FST) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho FreeStyle Classic.

Xem ngay dự đoán giá FreeStyle Classic!

Tokenomics của FreeStyle Classic (FST)

Hiểu rõ tokenomics của FreeStyle Classic (FST) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token FST ngay!

Cách mua FreeStyle Classic (FST)

Bạn đang tìm cách mua FreeStyle Classic? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua FreeStyle Classic trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

FST/Tiền tệ địa phương

1 FreeStyle Classic (FST) sang VND
2,159.9352
1 FreeStyle Classic (FST) sang AUD
A$0.1264032
1 FreeStyle Classic (FST) sang GBP
0.0607392
1 FreeStyle Classic (FST) sang EUR
0.0705888
1 FreeStyle Classic (FST) sang USD
$0.08208
1 FreeStyle Classic (FST) sang MYR
RM0.3471984
1 FreeStyle Classic (FST) sang TRY
3.4448976
1 FreeStyle Classic (FST) sang JPY
¥12.47616
1 FreeStyle Classic (FST) sang ARS
ARS$119.6496576
1 FreeStyle Classic (FST) sang RUB
6.6886992
1 FreeStyle Classic (FST) sang INR
7.2041616
1 FreeStyle Classic (FST) sang IDR
Rp1,367.9994528
1 FreeStyle Classic (FST) sang PHP
4.7967552
1 FreeStyle Classic (FST) sang EGP
￡E.3.9045456
1 FreeStyle Classic (FST) sang BRL
R$0.443232
1 FreeStyle Classic (FST) sang CAD
C$0.1140912
1 FreeStyle Classic (FST) sang BDT
10.0121184
1 FreeStyle Classic (FST) sang NGN
120.1749696
1 FreeStyle Classic (FST) sang COP
$319.377384
1 FreeStyle Classic (FST) sang ZAR
R.1.4306544
1 FreeStyle Classic (FST) sang UAH
3.4202736
1 FreeStyle Classic (FST) sang TZS
T.Sh.203.6716704
1 FreeStyle Classic (FST) sang VES
Bs17.2368
1 FreeStyle Classic (FST) sang CLP
$77.976
1 FreeStyle Classic (FST) sang PKR
Rs23.179392
1 FreeStyle Classic (FST) sang KZT
44.1286704
1 FreeStyle Classic (FST) sang THB
฿2.6938656
1 FreeStyle Classic (FST) sang TWD
NT$2.52396
1 FreeStyle Classic (FST) sang AED
د.إ0.3012336
1 FreeStyle Classic (FST) sang CHF
Fr0.0648432
1 FreeStyle Classic (FST) sang HKD
HK$0.6377616
1 FreeStyle Classic (FST) sang AMD
֏31.3397856
1 FreeStyle Classic (FST) sang MAD
.د.م0.7575984
1 FreeStyle Classic (FST) sang MXN
$1.5135552
1 FreeStyle Classic (FST) sang SAR
ريال0.3078
1 FreeStyle Classic (FST) sang ETB
Br12.3390864
1 FreeStyle Classic (FST) sang KES
KSh10.5727248
1 FreeStyle Classic (FST) sang JOD
د.أ0.05819472
1 FreeStyle Classic (FST) sang PLN
0.2987712
1 FreeStyle Classic (FST) sang RON
лв0.3595104
1 FreeStyle Classic (FST) sang SEK
kr0.7723728
1 FreeStyle Classic (FST) sang BGN
лв0.1378944
1 FreeStyle Classic (FST) sang HUF
Ft27.5526144
1 FreeStyle Classic (FST) sang CZK
1.7187552
1 FreeStyle Classic (FST) sang KWD
د.ك0.02511648
1 FreeStyle Classic (FST) sang ILS
0.2700432
1 FreeStyle Classic (FST) sang BOB
Bs0.5655312
1 FreeStyle Classic (FST) sang AZN
0.139536
1 FreeStyle Classic (FST) sang TJS
SM0.755136
1 FreeStyle Classic (FST) sang GEL
0.221616
1 FreeStyle Classic (FST) sang AOA
Kz75.0958128
1 FreeStyle Classic (FST) sang BHD
.د.ب0.03094416
1 FreeStyle Classic (FST) sang BMD
$0.08208
1 FreeStyle Classic (FST) sang DKK
kr0.5277744
1 FreeStyle Classic (FST) sang HNL
L2.1496752
1 FreeStyle Classic (FST) sang MUR
3.7313568
1 FreeStyle Classic (FST) sang NAD
$1.432296
1 FreeStyle Classic (FST) sang NOK
kr0.8224416
1 FreeStyle Classic (FST) sang NZD
$0.1428192
1 FreeStyle Classic (FST) sang PAB
B/.0.08208
1 FreeStyle Classic (FST) sang PGK
K0.3439152
1 FreeStyle Classic (FST) sang QAR
ر.ق0.2987712
1 FreeStyle Classic (FST) sang RSD
дин.8.2917216
1 FreeStyle Classic (FST) sang UZS
soʻm988.9154352
1 FreeStyle Classic (FST) sang ALL
L6.8315184
1 FreeStyle Classic (FST) sang ANG
ƒ0.1469232
1 FreeStyle Classic (FST) sang AWG
ƒ0.147744
1 FreeStyle Classic (FST) sang BBD
$0.16416
1 FreeStyle Classic (FST) sang BAM
KM0.1378944
1 FreeStyle Classic (FST) sang BIF
Fr241.39728
1 FreeStyle Classic (FST) sang BND
$0.1058832
1 FreeStyle Classic (FST) sang BSD
$0.08208
1 FreeStyle Classic (FST) sang JMD
$13.1664528
1 FreeStyle Classic (FST) sang KHR
330.96708
1 FreeStyle Classic (FST) sang KMF
Fr34.80192
1 FreeStyle Classic (FST) sang LAK
1,784.3477904
1 FreeStyle Classic (FST) sang LKR
රු24.8349456
1 FreeStyle Classic (FST) sang MDL
L1.3920768
1 FreeStyle Classic (FST) sang MGA
Ar368.071344
1 FreeStyle Classic (FST) sang MOP
P0.6549984
1 FreeStyle Classic (FST) sang MVR
1.255824
1 FreeStyle Classic (FST) sang MWK
MK142.252848
1 FreeStyle Classic (FST) sang MZN
MT5.244912
1 FreeStyle Classic (FST) sang NPR
रु11.4969456
1 FreeStyle Classic (FST) sang PYG
578.00736
1 FreeStyle Classic (FST) sang RWF
Fr118.93392
1 FreeStyle Classic (FST) sang SBD
$0.6755184
1 FreeStyle Classic (FST) sang SCR
1.1130048
1 FreeStyle Classic (FST) sang SRD
$3.2536512
1 FreeStyle Classic (FST) sang SVC
$0.7157376
1 FreeStyle Classic (FST) sang SZL
L1.432296
1 FreeStyle Classic (FST) sang TMT
m0.2881008
1 FreeStyle Classic (FST) sang TND
د.ت0.24074064
1 FreeStyle Classic (FST) sang TTD
$0.5556816
1 FreeStyle Classic (FST) sang UGX
Sh285.96672
1 FreeStyle Classic (FST) sang XAF
Fr46.3752
1 FreeStyle Classic (FST) sang XCD
$0.221616
1 FreeStyle Classic (FST) sang XOF
Fr46.3752
1 FreeStyle Classic (FST) sang XPF
Fr8.37216
1 FreeStyle Classic (FST) sang BWP
P1.1762064
1 FreeStyle Classic (FST) sang BZD
$0.16416
1 FreeStyle Classic (FST) sang CVE
$7.7918544
1 FreeStyle Classic (FST) sang DJF
Fr14.52816
1 FreeStyle Classic (FST) sang DOP
$5.2178256
1 FreeStyle Classic (FST) sang DZD
د.ج10.7106192
1 FreeStyle Classic (FST) sang FJD
$0.188784
1 FreeStyle Classic (FST) sang GNF
Fr713.6856
1 FreeStyle Classic (FST) sang GTQ
Q0.6270912
1 FreeStyle Classic (FST) sang GYD
$17.1284544
1 FreeStyle Classic (FST) sang ISK
kr10.01376

Nguồn FreeStyle Classic

Để hiểu thêm về FreeStyle Classic, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức FreeStyle Classic
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về FreeStyle Classic

Hôm nay giá của FreeStyle Classic (FST) là bao nhiêu?
Giá FST theo thời gian thực bằng USD là 0.08208 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của FST sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của FST sang USD là $ 0.08208. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của FreeStyle Classic là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của FST là $ 6.72M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của FST là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của FST là 81.85M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FST là bao nhiêu?
FST đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.16619478956911515 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của FST là bao nhiêu?
FST từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.025653004858575232 USD.
Khối lượng giao dịch của FST là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của FST là $ 57.62K USD.
FST có tăng giá trong năm nay không?
FST có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá FST để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành FreeStyle Classic (FST)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

