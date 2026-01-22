Sàn giao dịchDEX+
Giá Clippy theo thời gian thực hôm nay là 0.00135 USD. Vốn hoá thị trường của CLIPPY là 0 USD. Theo dõi cập nhật giá CLIPPY sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác!

Tìm hiểu thêm về CLIPPY

Thông tin giá CLIPPY

CLIPPY là gì

Website chính thức CLIPPY

Tokenomics của CLIPPY

Dự báo giá CLIPPY

Lịch sử CLIPPY

Hướng dẫn mua CLIPPY

Chuyển đổi CLIPPY sang fiat

CLIPPY Spot

CLIPPY USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Clippy

Giá Clippy(CLIPPY)

Giá theo thời gian thực 1 CLIPPY sang USD

$0.00135
$0.00135$0.00135
+170.00%1D
USD
Biểu đồ giá Clippy (CLIPPY) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-01-22 19:27:27 (UTC+8)

Giá Clippy hôm nay

Giá Clippy (CLIPPY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00135, biến động 170.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLIPPY sang USD là $ 0.00135 mỗi CLIPPY.

Clippy hiện xếp hạng #3786 theo vốn hoá thị trường tại $ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 CLIPPY. Trong vòng 24 giờ qua, CLIPPY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0005 (thấp) đến $ 0.001793 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.002493578943262639, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00005534295151714.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLIPPY biến động +5.96% trong giờ qua và +170.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 18.60K.

Thông tin thị trường Clippy (CLIPPY)

No.3786

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.60K
$ 18.60K$ 18.60K

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

0.00
0.00 0.00

999,999,890
999,999,890 999,999,890

999,999,890
999,999,890 999,999,890

0.00%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Clippy là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 18.60K. Nguồn cung lưu hành của CLIPPY là 0.00, với tổng nguồn cung là 999999890. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.35M.

Lịch sử giá Clippy theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005
Thấp nhất 24H
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
Cao nhất 24H

$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005

$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714

+5.96%

+170.00%

+170.00%

+170.00%

Lịch sử giá theo USD của Clippy (CLIPPY)

Theo dõi biến động giá của Clippy trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00085+170.00%
30 ngày$ +0.00085+170.00%
60 ngày$ +0.00085+170.00%
90 ngày$ +0.00085+170.00%
Biến động giá Clippy hôm nay

Hôm nay, CLIPPY đã biến động $ +0.00085 (+170.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Clippy trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.00085 (+170.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Clippy trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CLIPPY đã biến động $ +0.00085 (+170.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Clippy trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.00085 (+170.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Clippy (CLIPPY)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Clippy.

AI phân tích Clippy

Nhận định từ AI phân tích biến động giá mới nhất của Clippy, xu hướng khối lượng giao dịch và chỉ báo tâm lý thị trường, cung cấp cập nhật theo thời gian thực để xác định cơ hội giao dịch và hỗ trợ ra quyết định sáng suốt.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Clippy?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá token Clippy (CLIPPY):

1. Tâm lý thị trường và sức lan tỏa trên mạng xã hội xung quanh đồng meme coin này
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Mức độ tham gia của cộng đồng và sự tăng trưởng về số lượng người nắm giữ
4. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử và hiệu suất của Bitcoin
5. Các phát triển về tiện ích hoặc các hợp tác được công bố
6. Chuyển động của các nhà đầu tư lớn và các giao dịch quy mô lớn
7. Việc niêm yết trên các sàn giao dịch và mức độ dễ tiếp cận
8. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các token meme
9. Sự ủng hộ hoặc nhắc đến từ các nhân vật có ảnh hưởng
10. Động thái cung cấp và những thay đổi trong cơ chế tokenomics

Tại sao mọi người muốn biết giá Clippy hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Clippy (CLIPPY) hôm nay vì nhiều lý do: quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích tâm lý thị trường, các cơ hội đầu tư tiềm năng và cập nhật tình hình biến động của đồng token meme này. Giá cả theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm vào/ra thị trường một cách hiệu quả.

Dự đoán giá Clippy

Dự đoán giá Clippy (CLIPPY) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CLIPPY vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Clippy (CLIPPY) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Clippy có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Bạn muốn biết giá Clippy sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CLIPPY cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Clippy.

Hướng dẫn mua & đầu tư Clippy

Sẵn sàng bắt đầu với Clippy? Mua CLIPPY nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Clippy. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Clippy (CLIPPY).

Hướng dẫn cách mua Clippy (CLIPPY)

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Clippy (CLIPPY) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Nguồn Clippy

Để hiểu thêm về Clippy, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Clippy
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Clippy

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-01-22 19:27:27 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Clippy (CLIPPY)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
01-20 22:09:49Xu hướng ngành tiền mã hóa
Vàng giao ngay tăng mạnh trong ngắn hạn, vượt qua $4.740/oz, đạt cao nhất mọi thời đại
01-20 13:14:57Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trump Bình Luận về Thuế Quan EU, Vàng Phá Vỡ Mức Cao Mới Mọi Thời Đại, Bitcoin Giảm Ngắn
01-19 16:31:41Xu hướng ngành tiền mã hóa
Ngành Bảo Mật Tăng Trưởng Liên Tục, DUSK Tăng Vượt 120% Trong Một Ngày
01-19 08:14:46Xu hướng ngành tiền mã hóa
Mối đe dọa thuế quan từ châu Âu và Mỹ tái diễn, thị trường Crypto 'đóng nhanh' vào sáng thứ Hai
01-19 07:38:00Kim loại quý
Vàng và Bạc Giao Ngay Đều Chạm Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại
01-18 14:28:43Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tâm lý thị trường Crypto vẫn ở mức "Trung lập," cho thấy sự phục hồi tổng thể so với các mức trước đó

Clippy Thông tin hàng đầu

Khám phá thêm về Clippy

CLIPPY USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CLIPPY với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CLIPPY USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Clippy (CLIPPY) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Clippy theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CLIPPY/USDT
$0.00135
$0.00135$0.00135
+170.00%
0.00% (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

