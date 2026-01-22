Giá Clippy hôm nay

Giá Clippy (CLIPPY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00135, biến động 170.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLIPPY sang USD là $ 0.00135 mỗi CLIPPY.

Clippy hiện xếp hạng #3786 theo vốn hoá thị trường tại $ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 CLIPPY. Trong vòng 24 giờ qua, CLIPPY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0005 (thấp) đến $ 0.001793 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.002493578943262639, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00005534295151714.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLIPPY biến động +5.96% trong giờ qua và +170.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 18.60K.

Thông tin thị trường Clippy (CLIPPY)

Xếp hạng No.3786 Vốn hóa thị trường $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Khối lượng (24H) $ 18.60K$ 18.60K $ 18.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Tổng cung 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Clippy là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 18.60K. Nguồn cung lưu hành của CLIPPY là 0.00, với tổng nguồn cung là 999999890. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.35M.