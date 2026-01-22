Giá Clippy theo thời gian thực hôm nay là 0.00135 USD. Vốn hoá thị trường của CLIPPY là 0 USD. Theo dõi cập nhật giá CLIPPY sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác!Giá Clippy theo thời gian thực hôm nay là 0.00135 USD. Vốn hoá thị trường của CLIPPY là 0 USD. Theo dõi cập nhật giá CLIPPY sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác!
Giá Clippy (CLIPPY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00135, biến động 170.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLIPPY sang USD là $ 0.00135 mỗi CLIPPY.
Clippy hiện xếp hạng #3786 theo vốn hoá thị trường tại $ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 CLIPPY. Trong vòng 24 giờ qua, CLIPPY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0005 (thấp) đến $ 0.001793 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.002493578943262639, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00005534295151714.
Về hiệu suất ngắn hạn, CLIPPY biến động +5.96% trong giờ qua và +170.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 18.60K.
Thông tin thị trường Clippy (CLIPPY)
No.3786
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 18.60K
$ 18.60K$ 18.60K
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
0.00
0.00 0.00
999,999,890
999,999,890 999,999,890
999,999,890
999,999,890 999,999,890
0.00%
SOL
Vốn hoá thị trường hiện tại của Clippy là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 18.60K. Nguồn cung lưu hành của CLIPPY là 0.00, với tổng nguồn cung là 999999890. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.35M.
Lịch sử giá Clippy theo USD
Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005
Thấp nhất 24H
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
Cao nhất 24H
$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714
+5.96%
+170.00%
+170.00%
+170.00%
Lịch sử giá theo USD của Clippy (CLIPPY)
Theo dõi biến động giá của Clippy trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
Thời gian
Biến động (USD)
Biến động (%)
Hôm nay
$ +0.00085
+170.00%
30 ngày
$ +0.00085
+170.00%
60 ngày
$ +0.00085
+170.00%
90 ngày
$ +0.00085
+170.00%
Biến động giá Clippy hôm nay
Hôm nay, CLIPPY đã biến động $ +0.00085 (+170.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Biến động giá Clippy trong 30 ngày
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.00085 (+170.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Biến động giá Clippy trong 60 ngày
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CLIPPY đã biến động $ +0.00085 (+170.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Biến động giá Clippy trong 90 ngày
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.00085 (+170.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Clippy (CLIPPY)?
Nhận định từ AI phân tích biến động giá mới nhất của Clippy, xu hướng khối lượng giao dịch và chỉ báo tâm lý thị trường, cung cấp cập nhật theo thời gian thực để xác định cơ hội giao dịch và hỗ trợ ra quyết định sáng suốt.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Clippy?
Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá token Clippy (CLIPPY):
1. Tâm lý thị trường và sức lan tỏa trên mạng xã hội xung quanh đồng meme coin này 2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch 3. Mức độ tham gia của cộng đồng và sự tăng trưởng về số lượng người nắm giữ 4. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử và hiệu suất của Bitcoin 5. Các phát triển về tiện ích hoặc các hợp tác được công bố 6. Chuyển động của các nhà đầu tư lớn và các giao dịch quy mô lớn 7. Việc niêm yết trên các sàn giao dịch và mức độ dễ tiếp cận 8. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các token meme 9. Sự ủng hộ hoặc nhắc đến từ các nhân vật có ảnh hưởng 10. Động thái cung cấp và những thay đổi trong cơ chế tokenomics
Tại sao mọi người muốn biết giá Clippy hôm nay?
Mọi người muốn biết giá của Clippy (CLIPPY) hôm nay vì nhiều lý do: quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích tâm lý thị trường, các cơ hội đầu tư tiềm năng và cập nhật tình hình biến động của đồng token meme này. Giá cả theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm vào/ra thị trường một cách hiệu quả.
Dự đoán giá Clippy
Dự đoán giá Clippy (CLIPPY) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CLIPPY vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Clippy (CLIPPY) cho năm 2040 (14 năm sau)
Vào năm 2040, giá của Clippy có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
Công cụ MEXC Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định. Bạn muốn biết giá Clippy sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CLIPPY cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Clippy.
Hướng dẫn mua & đầu tư Clippy
Sẵn sàng bắt đầu với Clippy? Mua CLIPPY nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Clippy. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Clippy (CLIPPY).
Bước 1
Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC
Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4
Chọn token của bạn
Với hơn 0.00 token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5
Hoàn tất giao dịch mua
Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Clippy sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Bạn có thể làm gì với Clippy
Sở hữu Clippy mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Khám phá thị trường MEXC Spot
Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.
Giao dịch Futures
Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.
MEXC Launchpool
Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.
MEXC Pre-Market
Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.
Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC
Mua Clippy (CLIPPY) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Nếu Clippy tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 5%, giá trị ước tính có thể đạt khoảng -- vào năm 2027, -- vào năm 2030, -- vào năm 2035, và -- vào năm 2040. Những con số này minh họa cho kịch bản tăng trưởng kép ổn định, mặc dù giá thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự chấp nhận của thị trường, diễn biến pháp lý và điều kiện kinh tế vĩ mô. Bạn có thể xem bảng dự báo đầy đủ bên dưới để có phân tích chi tiết theo từng năm về giá Clippy tiềm năng và ROI dự kiến.
Hôm nay giá của Clippy là bao nhiêu?
Giá Clippy hôm nay là $ 0.00135. Kiểm tra phần Lịch sử giá để tìm hiểu lịch sử trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày.
Clippy có còn là khoản đầu tư tốt không?
Clippy vẫn là loại tiền mã hoá được giao dịch tích cực với sự tham gia liên tục của thị trường và sự phát triển của hệ sinh thái. Tuy nhiên, các khoản đầu tư tiền mã hoá như đầu tư vào CLIPPY vốn dĩ biến động mạnh và cần phù hợp với khả năng chịu rủi ro cá nhân. Luôn thực hiện tự nghiên cứu (DYOR) và xem xét các điều kiện thị trường trước khi đưa ra quyết định tài chính và đầu tư.
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Clippy là bao nhiêu?
Clippy trị giá -- đã được giao dịch trên MEXC trong 24 giờ qua.
Giá hiện tại của Clippy là bao nhiêu?
Giá CLIPPY trực tiếp được cập nhật theo thời gian thực dựa trên hoạt động giao dịch toàn cầu trên các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả MEXC. Giá thị trường liên tục biến động do những thay đổi về thanh khoản, khối lượng giao dịch và tâm lý chung. Để xem giá Clippy mới nhất bằng loại tiền tệ tuỳ chọn, truy cập Giá CLIPPY với nhiều thông tin hơn.
Điều gì ảnh hưởng đến giá Clippy?
Giá của CLIPPY chịu ảnh hưởng của một số yếu tố chính, bao gồm tâm lý thị trường chung, khối lượng giao dịch, phát triển công nghệ và xu hướng chấp nhận của người dùng. Các điều kiện kinh tế vĩ mô rộng hơn như thay đổi lãi suất, chu kỳ thanh khoản và tín hiệu pháp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong biến động giá.
Để cập nhật về sự thay đổi theo thời gian thực của thị trường và các dự án, truy cập Tin tức MEXC với các phân tích và nhận định mới nhất về tiền mã hoá.
Token nào có khối lượng giao dịch cao nhất trên MEXC?
Dưới đây là các token đang được giao dịch nhiều nhất trên MEXC theo khối lượng giao dịch 24 giờ. Giá và hiệu suất được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
Token hot nhất
Giá
Biến động
BTC
89,915.34
-0.41%
ETH
2,987.87
-0.49%
SOL
129.79
-0.50%
XMR
510.72
-1.18%
RIVER
42.5611
-7.51%
Làm thế nào để đặt lệnh SL hoặc TP cho CLIPPY trên MEXC?
MEXC hỗ trợ lệnh SL và TP để giúp quản lý rủi ro tự động.
1. Vào mục giao dịch Spot hoặc Futures và chọn cặp CLIPPY/USDT.
2. Chọn “Stop-Limit” hoặc “Lệnh Trigger” từ menu loại lệnh.
3. Đặt giá kích hoạt (mức giá kích hoạt lệnh) và giá thực hiện (mức giá mà lệnh sẽ được khớp).
4. Xác nhận chi tiết lệnh và nộp.
Lệnh SL sẽ kích hoạt nếu giá Clippy di chuyển ngược lại với vị thế của bạn, trong khi lệnh TP sẽ tự động khớp khi đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu của bạn.
Để xem các ví dụ và hướng dẫn chi tiết, truy cập Hướng dẫn giao Spot trên MEXC
Giá Clippy có tăng trong năm nay không?
Giá Clippy có thể tăng trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá Clippy (CLIPPY) để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Clippy (CLIPPY)
Thời gian (UTC+8)
Loại
Thông tin
01-20 22:09:49
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Vàng giao ngay tăng mạnh trong ngắn hạn, vượt qua $4.740/oz, đạt cao nhất mọi thời đại
01-20 13:14:57
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trump Bình Luận về Thuế Quan EU, Vàng Phá Vỡ Mức Cao Mới Mọi Thời Đại, Bitcoin Giảm Ngắn
01-19 16:31:41
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Ngành Bảo Mật Tăng Trưởng Liên Tục, DUSK Tăng Vượt 120% Trong Một Ngày
01-19 08:14:46
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Mối đe dọa thuế quan từ châu Âu và Mỹ tái diễn, thị trường Crypto 'đóng nhanh' vào sáng thứ Hai
01-19 07:38:00
Kim loại quý
Vàng và Bạc Giao Ngay Đều Chạm Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại
01-18 14:28:43
Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tâm lý thị trường Crypto vẫn ở mức "Trung lập," cho thấy sự phục hồi tổng thể so với các mức trước đó
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.