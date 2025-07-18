Futures Vĩnh cửu là gì? Phân tích toàn diện về cơ chế hoạt động và các nguyên tắc cốt lõi

Trong thế giới giao dịch tiền mã hoá đầy biến động, Futures Vĩnh cửu nhanh chóng trở thành công cụ ưa thích của nhà đầu tư nhằm phòng ngừa rủi ro hoặc khuếch đại lợi nhuận. So với giao dịch Spot truyền thống, Futures Vĩnh cửu mang lại nhiều lợi thế: không có ngày hết hạn, giao dịch hai chiều, hỗ trợ đòn bẩy cao . Những đặc điểm này khiến Futures Vĩnh cửu trở thành thành phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch chuyên nghiệp đối với các tài sản lớn như BTC và ETH . Dù bạn muốn mở vị thế Short, đón sóng xu hướng dài hạn hay xây dựng mô hình giao dịch có hệ thống, việc hiểu rõ cách hoạt động của Futures Vĩnh cửu - bao gồm cơ chế tính tỷ lệ Funding - là điều cần thiết để duy trì lợi nhuận ổn định.





Bài viết này cung cấp tổng quan toàn diện về:





Định nghĩa Futures Vĩnh cửu và sự khác biệt so với Futures truyền thống.

Cấu trúc cơ bản của cơ chế giao dịch Futures trên MEXC.

Cách tính tỷ lệ Funding và ý nghĩa thực tiễn.

Cách xây dựng chiến lược hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Các câu hỏi thường gặp và mẹo quản lý rủi ro.









Futures Vĩnh cửu là một loại công cụ phái sinh cho phép người dùng mở vị thế Long hoặc Short đối với một tài sản cơ sở như BTC hoặc ETH mà không cần sở hữu tài sản đó.









Đặc điểm Futures Vĩnh cửu Futures truyền thống Ngày hết hạn Không có Có (ví dụ: thanh toán theo quý) Cơ chế neo giá Cơ chế tỷ lệ Funding Hội tụ tự nhiên khi hết hạn Hạn chế đóng lệnh Có thể đóng bất kỳ lúc nào, hỗ trợ nắm giữ lâu dài Tự động thanh toán hoặc đóng bắt buộc khi hết hạn Ứng dụng phổ biến Giao dịch tần suất cao, phòng ngừa rủi ro Short, chênh lệch giá Đầu cơ, phòng ngừa rủi ro, quản trị rủi ro tổ chức





Tính vĩnh cửu của hợp đồng khiến phong cách giao dịch này gần giống giao dịch Spot , trong khi vẫn cung cấp đòn bẩy và khả năng giao dịch hai chiều - yếu tố hấp dẫn với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.













Khác với Futures truyền thống, Futures Vĩnh cửu không có ngày thanh toán cố định. Điều này cho phép nhà giao dịch giữ lệnh tuỳ ý theo chiến lược cá nhân và điều kiện thị trường. Việc loại bỏ ràng buộc thanh toán bắt buộc khi hết hạn giúp chiến lược linh hoạt và liền mạch hơn.









Futures Vĩnh cửu thường sử dụng giá hợp lý (fair price), không phải giá giao dịch mới nhất, để tính lợi nhuận và lỗ chưa thực hiện (PNL). Điều này giúp tránh thao túng giá và hạn chế thanh lý không cần thiết.





Giá hợp lý: Một chỉ số trung bình có trọng số lấy từ giá Spot của tài sản trên nhiều sàn, phản ánh giá trị thị trường hợp lý.





Ví dụ: Nếu giá Spot của BTC trên ba sàn lần lượt là 30,000 - 30,100 - 29,950 USDT, hệ thống tính trung bình có trọng số là 30,017 USDT làm giá hợp lý.





PNL chưa thực hiện: Lãi/lỗ hiện tại của vị thế đang mở, tính dựa trên giá hợp lý.





Ví dụ: Mở vị thế Long 1 cont ETH với giá 3,000 USDT, giá hợp lý hiện tại là 3,500 USDT, vậy lợi nhuận chưa thực hiện là (3,500 - 3,000) × 1 = 500 USDT.





Thanh lý: Nếu khoản lỗ khiến số dư ký quỹ thấp hơn yêu cầu duy trì, hệ thống sẽ tự động thanh lý để ngăn âm số dư.





Ví dụ: Số dư ký quỹ là 200 USDT, khoản lỗ là 300 USDT, hệ thống sẽ kích hoạt thanh lý để tránh rủi ro thêm.









Để tránh giá hợp đồng Vĩnh cửu lệch nhiều so với thị trường Spot, cơ chế tỷ lệ Funding được áp dụng. Hệ thống này khuyến khích cân bằng giữa vị thế Long và Short thông qua thanh toán định kỳ.









Tỷ lệ Funding dương : Long trả Short

Tỷ lệ Funding âm: Short trả Long

Tần suất thanh toán : Mỗi 8 giờ

Lưu ý: Sàn không thu phí Funding. Khoản này thanh toán trực tiếp giữa những nhà giao dịch.





Ví dụ:





Tỷ lệ Funding là +0.01%, bạn đang giữ vị thế Long trị giá 1,000 USDT:





Đến kỳ thanh toán tiếp theo, bạn trả 0.1 USDT cho người giữ Short (1,000 × 0.01%).

Nếu bạn đóng lệnh trước thời điểm Funding, sẽ không bị trừ phí.









Nắm giữ vị thế Short khi Funding dương giúp tạo thêm thu nhập.

Với các lệnh giữ lâu dài, cần tính đến phí Funding như một chi phí.

Với chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc tần suất cao, phí Funding thường không đáng kể.









MEXC cung cấp danh mục Futures đa dạng gồm cả tiền mã hoá chủ đạo và token xu hướng, hỗ trợ USDT-M và Coin-M Futures. MEXC cung cấp trải nghiệm giao dịch ổn định, trượt giá thấp, thanh khoản cao và khả năng khớp lệnh theo thời gian thực. Các công cụ chuyên nghiệp như đặt TP/SL , Trailing Stop, sao kê Futures và chi tiết phí Funding đều được tích hợp giúp người dùng phân tích lời/lỗ và quản lý rủi ro hiệu quả. Giao dịch Futures phù hợp với người dùng có hiểu biết nhất định về thị trường và khả năng chấp nhận rủi ro, đặc biệt là chiến lược ngắn hạn, theo sự kiện hoặc theo xu hướng.





Ưu điểm Mô tả Đòn bẩy linh hoạt Hỗ trợ cả đòn bẩy thấp và cao, giúp tự do điều chỉnh mức độ rủi ro Hỗ trợ token đa dạng Hơn 1,200 cặp giao dịch, bao gồm BTC, ETH, SOL, DOGE và nhiều hơn nữa Công cụ khớp lệnh siêu nhanh Hệ thống của MEXC xử lý hàng triệu lệnh mỗi giây, đảm bảo giao dịch tần suất cao được diễn ra liền mạch Quản lý rủi ro mạnh mẽ Bao gồm thanh lý một phần, cảnh báo thanh lý, cơ chế giảm vị thế tự động Tài liệu hướng dẫn đầy đủ Cung cấp hướng dẫn cơ bản, giao dịch Demo và công cụ hỗ trợ chiến lược









Dù bạn là nhà giao dịch chuyên nghiệp hay đang tìm cách chuyển từ giao dịch Spot sang Futures, MEXC đều cung cấp hỗ trợ toàn diện.





Futures Vĩnh cửu là công cụ phái sinh linh hoạt có thể phục vụ nhiều mục tiêu và phong cách giao dịch. Để tối ưu hiệu quả trong thị trường biến động mạnh, cần chọn đúng chiến lược theo từng điều kiện thị trường. Dưới đây là một số chiến lược và gợi ý cụ thể:





Mục tiêu giao dịch Đề xuất chiến lược Mẹo giao dịch Futures Xu hướng tăng Vị thế Long, nắm giữ Dùng ký quỹ Isolated với đòn bẩy phù hợp, đặt TP/SL dựa trên MACD và vùng hỗ trợ. Theo dõi tỷ lệ Funding nếu nắm giữ dài hạn. Thị trường giảm Vị thế Short Vào lệnh nhanh để bắt sóng giảm. Theo dõi tín hiệu nến hoặc Death Cross. Theo sát biến động tỷ lệ Funding để kiểm soát phí. Chênh lệch giá tần suất cao

Khai thác chênh lệch giá nhỏ, thanh khoản lệch Đặt lệnh Limit trong chế độ phòng hộ với chiến lược độ trễ thấp. Tối ưu giá đặt lệnh, phù hợp cho các nhà giao dịch tần suất cao với nhiều kinh nghiệm. Thị trường có phạm vi Giao dịch T+0 (Mua thấp, bán cao) Vào/thoát lệnh theo cụm tại các vùng hỗ trợ/kháng cự. Dùng khối lượng giao dịch và dải Bollinger để tăng độ chính xác. Giao dịch theo sóng (swing trading) Theo xu hướng, vào lệnh theo quy mô Theo dõi xu hướng 4 giờ hoặc ngày. Dùng chỉ báo EMA để xác định điểm vào. Áp dụng chiến lược vào lệnh theo quy mô và TP di động.





Lưu ý: Nên kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật cốt lõi như MACD, : Nên kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật cốt lõi như MACD, mô hình nến và khối lượng giao dịch để phân tích xu hướng. Việc xác nhận chéo giúp cải thiện độ chính xác khi ra quyết định và giảm sai sót so với chỉ dùng một tín hiệu. Ngoài ra, cần điều chỉnh chiến lược linh hoạt theo biến động thời gian thực để tăng tính thích ứng và bền vững.









Nhờ cơ chế linh hoạt và đòn bẩy, Futures Vĩnh cửu trở thành công cụ không thể thiếu với nhà đầu tư tiền mã hoá. Để tận dụng tối đa cơ hội thị trường, cần nắm các bước cơ bản: Dưới dây là hướng dẫn nhanh cách bắt đầu giao dịch Futures Vĩnh cửu trên MEXC





Chỉ với 3 bước, người dùng có thể bắt đầu giao dịch Futures Vĩnh cửu trên MEXC:





1) Mở và đăng nhập vào App MEXC hoặc truy cập trang web chính thức

2) Tìm BTC trong thanh tìm kiếm và chọn giao dịch Futures

3) Chọn loại lệnh, nhập khối lượng và giá, sau đó hoàn thành giao dịch.





Giao dịch Futures trên MEXC được trang bị đầy đủ, hỗ trợ nhiều loại lệnh khác nhau bao gồm lệnh Limit, lệnh Market và tính năng TP/SL.









Bắt đầu giao dịch Futures Vĩnh cửu trên MEXC và dẫn đầu thị trường ngay.





Futures có rủi ro cao. Người mới nên bắt đầu bằng giao dịch Demo , đồng thời cần hiểu rõ cơ chế SL và hoạt động của đòn bẩy trước khi giao dịch thực tế.









MEXC có cơ chế thanh lý mạnh mẽ và hệ thống Giảm vị thế tự động (ADL) giúp tránh âm số dư. Tuy nhiên, thanh lý vẫn có thể dẫn đến mất toàn bộ ký quỹ.









Không. Phí Funding chỉ áp dụng khi bạn nắm giữ vị thế qua thời điểm thanh toán tỷ lệ Funding. Nếu bạn đóng vị thế trước thời hạn thanh toán, sẽ không tính phí Funding.









Người mới nên sử dụng đòn bẩy thấp (tốt nhất là 5x trở xuống và không nên vượt quá 10x), đồng thời đặt lệnh TP và SL nghiêm ngặt để bảo toàn lợi nhuận và hạn chế thua lỗ. Luôn theo dõi cảnh báo giá thanh lý, điều chỉnh vị thế hoặc bổ sung ký quỹ khi cần thiết. Ngoài ra, nên sử dụng chế độ ký quỹ Isolated để giới hạn rủi ro cho từng vị thế riêng lẻ. Giữ bình tĩnh và tránh ra quyết định cảm tính là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ bị thanh lý và đảm bảo giao dịch an toàn hơn.









Dù Futures Vĩnh cửu mang lại tiềm năng lợi nhuận cao, nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro đáng kể. Các rủi ro phổ biến bao gồm:





Thanh lý do sử dụng đòn bẩy cao : Người mới nên sử dụng đòn bẩy dưới 5x.

Phí Funding làm giảm lợi nhuận : Các vị thế dài hạn cần được cân nhắc kỹ về chi phí tỷ lệ Funding.

Thanh lý trong điều kiện thị trường biến động mạnh: Luôn đặt lệnh SL để tránh giao dịch theo cảm xúc.





Mẹo quản lý rủi ro:





Sử dụng ký quỹ Isolated để giới hạn rủi ro cho từng lệnh.

Đặt mức TP và SL để bảo toàn lợi nhuận hoặc kiểm soát thua lỗ.

Theo dõi biến động tỷ lệ Funding và cân nhắc vào lệnh khi chi phí thấp hơn.

Luyện tập giao dịch Demo để kiểm tra chiến lược và từng bước xây dựng kỹ năng giao dịch có hệ thống.









Futures Vĩnh cửu là một trong những công cụ phái sinh được sử dụng rộng rãi nhất trong không gian tiền mã hoá. Với đặc điểm không có ngày hết hạn, hỗ trợ vị thế Long/Short có đòn bẩy và cơ chế tỷ lệ Funding, Futures Vĩnh cửu tạo ra môi trường giao dịch linh hoạt và áp dụng chiến lược. Các hợp đồng này không chỉ hữu ích để phòng ngừa rủi ro và khuếch đại lợi nhuận, mà còn là công cụ hiệu quả để điều hướng thị trường biến động một cách chính xác.





Trên MEXC, nhà giao dịch có thể tận dụng hệ thống khớp lệnh mạnh mẽ, lựa chọn đòn bẩy linh hoạt và bộ công cụ quản lý rủi ro toàn diện. Điều này giúp cả người dùng mới và người dùng có kinh nghiệm có thể giao dịch từ cấp độ cơ bản đến chuyên sâu. Dù bạn là nhà giao dịch tần suất cao hay nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm lợi nhuận ổn định, việc hiểu cách hoạt động của hợp đồng vĩnh cửu là bước đầu tiên để tiến đến giao dịch chuyên nghiệp.





Hiểu cấu trúc, nắm bắt logic và phản ứng nhanh với từng biến động thị trường. Bắt đầu hành trình Futures Vĩnh cửu trên MEXC và xây dựng lợi thế cạnh tranh ngay.





