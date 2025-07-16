Hướng dẫn thay đổi bố cục biểu đồ K-line Futures





Đầu tư vào tiền mã hoá đòi hỏi việc theo dõi nhiều token cùng lúc. Khi giao dịch hàng ngày, nhà giao dịch cần quan sát xu hướng cũng như so sánh các token khác nhau ở nhiều thời điểm. Để giúp người dùng giao dịch thuận tiện hơn, MEXC Futures đã ra mắt tính năng đa biểu đồ, cho phép người dùng xem đồng thời nhiều biểu đồ K-line trên một màn hình.













MEXC Futures hiện cho phép hiển thị tối đa 4 biểu đồ trên cùng một màn hình, cùng với nhiều tùy chọn bố cục khác nhau, giúp người dùng có thể chọn bố cục ưa thích theo nhu cầu.





Với tính năng đa biểu đồ, người dùng không chỉ có thể xem đồng thời xu hướng của nhiều token trên biểu đồ K-line, mà còn có thể quan sát xu hướng thị trường của cùng một token trong các khoảng thời gian khác nhau. Do đó, không cần phải chuyển đổi và điều chỉnh thường xuyên, giúp nâng cao hiệu quả theo dõi thị trường.









Khi hiển thị nhiều biểu đồ K-line của các token khác nhau trên cùng một màn hình, người dùng chỉ cần nhấn vào các cửa sổ để đặt lệnh tương ứng trong khu vực đặt lệnh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian so với phương pháp chuyển trang như trước đây và nâng cao hiệu quả giao dịch, đặc biệt khi thị trường thường xuyên biến động.





Hướng dẫn giao dịch trên biểu đồ K-Line Lưu ý: Khi sử dụng tính năng đa biểu đồ, bạn sẽ không thể thao tác giao dịch trực tiếp trên K-line. Để tìm hiểu thêm về cách giao dịch nhanh trên biểu đồ K-line, vui lòng tham khảo "".









Người dùng cũng có thể cá nhân hóa từng cửa sổ của màn hình hiển thị đa biểu đồ theo sở thích của mình, bao gồm giao diện K-line, chỉ báo, đường vẽ, v.v.









Tính năng hiển thị đa biểu đồ hiện chỉ được hỗ trợ trên trang web. Dưới đây là hướng dẫn cách thay đổi bố cục biểu đồ cho USDT-M Futures trên trang web.









Mở và đăng nhập vào trang chủ chính thức của MEXC. Tại thanh điều hướng trên cùng, nhấn vào [Futures] và chọn [USDT-M Futures Vĩnh cửu].









Trên trang giao dịch Futures, chọn biểu tượng cửa sổ ở góc trên bên phải của biểu đồ K-line. Nhấn vào tùy chọn hiển thị đa biểu đồ mà bạn thích. Dưới đây là ví dụ khi chọn tùy chọn 4 cửa sổ [⊞].









Sau khi nhấn vào [⊞], biểu đồ K-line sẽ chuyển sang bố cục 4 cửa sổ. Nếu muốn hiển thị cửa sổ lớn hơn, hãy nhấn vào biểu tượng mở rộng ở góc trên bên phải của biểu đồ K-line để chuyển sang hiển thị toàn màn hình.













Sau khi thiết lập hiển thị đa biểu đồ, nhấn vào cửa sổ bạn muốn sửa đổi. Sau đó, chọn nút [▼] bên cạnh tên token ở góc trên bên trái, chọn token bạn muốn hiển thị để áp dụng thay đổi. Ảnh dưới minh hoạ khi điều chỉnh cửa sổ thứ hai để hiển thị BTC USDT Futures Vĩnh cửu.









Nếu bạn không thấy token mình muốn trong menu thả xuống, hãy tìm kiếm để thêm token đó. Ảnh dưới minh hoạ khi điều chỉnh cửa sổ thứ ba để hiển thị EOS USDT Futures Vĩnh cửu bằng tính năng tìm kiếm.









Nếu muốn thêm các cặp giao dịch Futures từ Danh sách yêu thích, bạn có thể chọn từ khu vực xem nhanh bên dưới thanh menu. Ảnh dưới minh hoạ khi điều chỉnh cửa sổ thứ tư để hiển thị ETH USDT Futures Vĩnh cửu.













Khi nhấn vào cặp giao dịch Futures, khu vực đặt lệnh ở bên phải sẽ tự động điều chỉnh.





Như hình ảnh minh họa bên dưới, chúng tôi đã chọn cặp giao dịch ETH USDT cho cửa sổ thứ tư và bảng đặt lệnh ở bên phải được điều chỉnh thành ETH. Sau khi chọn chế độ ký quỹ, đòn bẩy và số lượng, bạn có thể chọn Long hoặc Short.













Khi chọn một cửa sổ, bạn có thể điều chỉnh thời gian của biểu đồ K-line, giao diện K-line, các chỉ báo, tùy chọn giá (Giá mới nhất, giá chỉ số, giá hợp lý), đường vẽ, v.v. cho cửa sổ này.





Như minh họa bên dưới, chúng tôi chọn cửa sổ thứ hai cho cho cặp giao dịch BTC USDT và thay đổi giao diện K-line từ nến Solid sang nến Hollow.









Sau đó, chúng tôi đã chọn cửa sổ thứ ba cho cặp giao dịch EOS USDT, nhấn vào biểu tượng mũi tên ở bên trái biểu đồ K-line để mở công cụ vẽ và nhấn lại vào biểu tượng mũi tên để ẩn công cụ vẽ. Bạn có thể sử dụng công cụ vẽ để vẽ các đường trên biểu đồ K-line.





Để biết thêm thông tin về tính năng vẽ, bạn có thể tham khảo bài viết " Cách sử dụng công cụ vẽ ". Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chủ đề này ở đây.









Tính năng đa biểu đồ của MEXC khả dụng trên cả biểu đồ K-line phiên bản thường và phiên bản Trading View, áp dụng cho cả giao dịch Spot và Futures. Phương pháp cài đặt ở phiên bản Trading View cũng tương tự với phiên bản thường.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.