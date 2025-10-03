Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu





Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để quản lý rủi ro, mà còn là yếu tố then chốt giúp cải thiện tỷ lệ thành công và giảm thiểu các quyết định cảm tính khi giao dịch.





*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT









TP và SL là các công cụ quản lý rủi ro phổ biến được sử dụng bởi nhà giao dịch.





TP: Khi giá đạt đến ngưỡng mục tiêu đã thiết lập trước, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế để khoá lợi nhuận.

SL: Khi giá giảm xuống dưới mức đã cài đặt, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế để ngăn chặn thua lỗ sâu hơn.





Trên MEXC, lệnh TP và SL gồm hai dạng chính:





TP/SL thiết lập trước: Cài đặt trước khi mở vị thế bằng cách đặt điều kiện kích hoạt như Lợi nhuận (%) hoặc PNL (USDT) . Khi Giá mới nhất , Giá hợp lý , hoặc Giá chỉ số đạt đến mức giá kích hoạt, hệ thống sẽ thực hiện lệnh tại giá thị trường tốt nhất để chốt lời hoặc hạn chế lỗ.

TP/SL: Cài đặt khi đang nắm giữ vị thế, sử dụng chức năng TP/SL giá thị trường. Người dùng có thể áp dụng cho toàn bộ vị thế hoặc một phần vị thế (web). Bằng cách thiết lập điều kiện kích hoạt như ROE, PNL, hoặc Giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh khi chạm giá kích hoạt.





Ngoài ra, MEXC còn hỗ trợ tính năng TP đảo nghịch và SL đảo nghịch, cho phép nhà giao dịch linh hoạt chuyển đổi chiến lược Long và Short trong thị trường hai chiều.









Việc thiết lập TP và SL trước khi mở vị thế thể hiện cách tiếp cận giao dịch có kỷ luật, nghĩa là bạn đã xác định rõ chiến lược thoát lệnh trước khi vào thị trường. Khi mở vị thế, bạn có thể chọn mục Thiết lập TP/SL, sau đó chọn một trong các giá kích hoạt: Giá mới nhất, Giá hợp lý, hoặc Giá chỉ số. Sau khi lệnh được khớp (một phần hoặc toàn bộ, theo Limit hoặc Market), hệ thống sẽ tự động đặt lệnh TP/SL theo mức giá kích hoạt đã cài đặt.





Người dùng có thể chọn 1 trong 3 chế độ thiết lập: USDT (Giá kích hoạt), ROE, hoặc PNL. Ví dụ: nếu bạn chọn theo ROE, hệ thống sẽ tính toán giá kích hoạt và PNL ước tính tương ứng.





Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ thiết lập lệnh TP/SL theo ROE hoặc PNL, nhưng các giá trị này chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế có thể khác do ảnh hưởng từ phí giao dịch, biến động giá mở trung bình, và giá khớp lệnh cuối cùng. Khi bạn thêm vào vị thế, giá mở trung bình sẽ thay đổi, nhưng giá kích hoạt TP/SL đã thiết lập sẽ không thay đổi.









Khi đang giữ vị thế, MEXC cung cấp hai lựa chọn TP/SL: Toàn bộ vị thế và Một phần vị thế (trên web).









Với toàn bộ vị thế (dù là tăng thêm hay giảm), bạn có thể thiết lập sẵn lệnh đóng bằng cách chọn điều kiện kích hoạt như ROE, PNL, hoặc Giá kích hoạt. Khi Giá mới nhất, Giá hợp lý, hoặc Giá chỉ số đạt mức kích hoạt đã cài trước, hệ thống sẽ thực hiện lệnh với giá thị trường tốt nhất dựa trên mức giá và số lượng đã định trước.





Sau khi vị thế được đóng, lệnh TP/SL tương ứng sẽ được hệ thống tự động huỷ.









Nếu chọn TP đảo nghịch khi thiết lập TP, sau khi lệnh TP được kích hoạt, toàn bộ vị thế được đóng, hệ thống sẽ mở một lệnh Market theo hướng ngược lại với cùng số lượng. Do biến động thị trường, lệnh đảo nghịch có thể không được khớp hoàn toàn. Trong trường hợp này, MEXC sẽ thông báo cho bạn qua Email, SMS và tin nhắn trong App.









Tương tự, nếu chọn SL đảo nghịch khi thiết lập SL, sau khi lệnh SL được kích hoạt và toàn bộ vị thế được đóng, hệ thống sẽ mở một lệnh Market ở chiều ngược lại với cùng số lượng. Nếu lệnh không khớp hoàn toàn do thị trường biến động, bạn cũng sẽ nhận được thông báo từ MEXC qua Email, SMS và tin nhắn trong App.









Đối với Một phần vị thế, nhà giao dịch có thể thiết lập sẵn lệnh đóng dựa theo điều kiện như ROE, PNL, hoặc Giá kích hoạt. Khi Giá mới nhất, Giá hợp lý, hoặc Giá chỉ số đạt mức kích hoạt, hệ thống sẽ thực hiện lệnh tại giá thị trường tốt nhất theo giá và số lượng đã đặt.





Sau khi lệnh được thực hiện, lệnh TP/SL tương ứng sẽ được hệ thống tự động huỷ.





Lưu ý: Lệnh TP/SL có thể không thành công nếu thị trường biến động mạnh hoặc kích thước vị thế có thể đóng không đủ. Nếu được kích hoạt thành công, hệ thống sẽ đặt lệnh đóng theo giá thị trường. Tuy nhiên, do biến động giá, lệnh Market có thể không được khớp hoàn toàn, và giá khớp cuối cùng có thể khác với giá kích hoạt đã cài đặt.





Người dùng có thể vào Vị thế → TP/SL, nhấn Thêm, và thiết lập TP/SL cho vị thế đang nắm giữ bằng cách chọn điều kiện kích hoạt mong muốn (ROE, PNL hoặc Giá kích hoạt) và số lượng.





*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT









Lợi ích chính của TP và SL là giúp người giao dịch khoá lợi nhuận, giới hạn thua lỗ, và giảm nguy cơ bị thanh lý. Bằng cách thiết lập điểm thoát lệnh trước, người dùng không cần phải theo dõi thị trường liên tục, đồng thời tránh được các quyết định cảm tính xuất phát từ lòng tham hoặc nỗi sợ. Điều này giúp quá trình giao dịch trở nên hợp lý và có kỷ luật hơn. Về lâu dài, việc sử dụng TP/SL đúng cách sẽ giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn và hỗ trợ xây dựng hệ thống giao dịch bền vững.

















Bước 1: Truy cập trang web chính thức của MEXC, vào trang giao dịch Futures, và thiết lập TP/SL ngay trong giao diện giao dịch.









Bước 2: Thiết lập Giá kích hoạt TP (Giá mới nhất, Giá hợp lý hoặc Giá chỉ số) và chọn điều kiện kích hoạt (ROE hoặc PNL).

















Bước 1: Trong mục Vị thế, nhấn Thêm → Toàn bộ vị thế.









Bước 2: Trong phần Cài đặt TP, chọn ROE, PNL hoặc Giá kích hoạt, cùng với Giá mới nhất, Giá hợp lý, hoặc Giá chỉ số.









Tại bước này, bạn có thể bật tính năng TP đảo nghịch và SL đảo nghịch.













Bước 1: Trong mục Vị thế, nhấn Thêm → Một phần vị thế.









Bước 2: Trong phần Cài đặt TP, chọn ROE, PNL hoặc Giá kích hoạt, và thiết lập Số lượng, cùng với Giá mới nhất, Giá hợp lý hoặc Giá chỉ số.









*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT













Bước 1: Từ trang chủ App MEXC, vào mục Futures. Ở bên phải giao diện giao dịch, mở Nâng cao để thiết lập TP/SL.









Bước 2: Thiết lập Giá kích hoạt TP (Giá mới nhất, Giá hợp lý hoặc Giá chỉ số) và chọn điều kiện kích hoạt là %, PNL hoặc USDT.

















Bước 1: Trong mục Vị thế, nhấn Thêm → TP/SL vị thế.









Bước 2: Trong phần Cài đặt TP/SL, chọn %, PNL hoặc USDT, cùng với Giá mới nhất, Giá hợp lý hoặc Giá chỉ số.









Tại bước này, bạn có thể bật tính năng TP đảo nghịch và SL đảo nghịch .













Bước 1: Trong mục Vị thế, nhấn Thêm → TP/SL từng phần.









Bước 2: Trong phần Cài đặt TP/SL, chọn %, PNL hoặc USDT và thiết lập Số lượng, cùng với Giá mới nhất, Giá hợp lý hoặc Giá chỉ số.













Thiết lập mức SL hợp lý: Khuyến nghị mức lỗ của mỗi giao dịch không vượt quá 2% - 5% tổng giá trị tài khoản.

Chiến lược khác nhau cho vị thế Long và Short: Trong xu hướng tăng, hãy cân nhắc chốt lời theo từng giai đoạn, trong khi ở thị trường biến động theo biên độ, mức dừng lỗ chặt chẽ hơn có thể hiệu quả hơn.

Chiến lược đảo nghịch: Trong thị trường có xu hướng mạnh, có thể sử dụng SL đảo nghịch để nhanh chóng đổi chiều vị thế, tuy nhiên cần lưu ý rủi ro trượt giá khi biến động quá lớn.

Sử dụng chỉ báo kỹ thuật: Việc thiết lập TP/SL nên dựa trên các mức hỗ trợ/kháng cự, đường trung bình động hoặc mô hình nến, không nên chỉ dựa vào cảm tính.









TP và SL là công cụ quản lý rủi ro thiết yếu trong giao dịch Futures, giúp nhà giao dịch khoá lợi nhuận, giảm thua lỗ, kiểm soát rủi ro trong điều kiện thị trường bất lợi, ngăn chặn thanh lý, và duy trì kỷ luật giao dịch bằng cách giảm các quyết định cảm tính. Tuy nhiên, đây không phải là công cụ tuyệt đối. Trong các điều kiện thị trường cực đoan, có thể xảy ra hiện tượng trượt giá hoặc kích hoạt thất bại. Để nâng cao hiệu quả giao dịch một cách toàn diện, người dùng nên kết hợp TP/SL với phân tích kỹ thuật, quản lý vị thế và chiến lược quản lý vốn.





*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT





Bài viết đề xuất:





Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Hiểu rõ hơn về ưu điểm và tính năng nổi bật của MEXC Futures để giúp bạn dẫn đầu thị trường.

Hướng dẫn giao dịch Futures trên MEXC (App) Tìm hiểu toàn bộ quy trình giao dịch Futures trên App và bắt đầu dễ dàng.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



