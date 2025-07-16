Phân Tích Khái Niệm Trong Lịch Sử Giao Dịch Spot





Ở cuối trang giao dịch Spot, bạn có thể xem nhiều lịch sử giao dịch khác nhau, bao gồm các lệnh hiện tại, lịch sử đặt lệnh, lịch sử giao dịch và vị thế hiện tại. Bài viết này giới thiệu các khái niệm phức tạp trong lịch sử giao dịch và các khái niệm đơn giản sẽ không được trình bày chi tiết.









Trong Lệnh hiện tại, bạn có thể xem chi tiết giao dịch của các lệnh hiện tại của mình, bao gồm cặp giao dịch, thời gian, loại, phương hướng, giá, số lượng, số tiền của lệnh, đã giao dịch và điều kiện kích hoạt.





1.1 Loại





Thuật ngữ “Loại” ở đây đề cập đến loại lệnh, bao gồm lệnh limit, lệnh market và lệnh stop-limit. Bạn có thể tìm thấy sự khác biệt cụ thể giữa các loại lệnh này trong bài viết " Các Loại Lệnh Spot Khác Nhau ".





1.2 Đã giao dịch





Thuật ngữ "Đã giao dịch" đề cập đến tiến trình khớp lệnh, thường được biểu thị dưới dạng phần trăm. Khi tỷ lệ phần trăm được thực hiện 100%, điều đó có nghĩa là lệnh đã khớp hoàn toàn.









Trong Lịch sử đặt lệnh, lịch sử của 100 lệnh gần đây trong vòng 180 ngày, bao gồm cả các lệnh đã được khớp và đã hủy đều sẽ được hiển thị. Thông tin cụ thể bao gồm: Cặp giao dịch, thời gian, loại, phương hướng, giá giao dịch trung bình, giá, đã khớp, số lượng, số tiền của lệnh và tổng cộng.





2.1 Giá và giá khớp lệnh trung bình





Trong chi tiết lịch sử đặt lệnh, "Giá giao dịch trung bình" và "Giá" là các khái niệm có liên quan đến nhau. Giá khớp lệnh trung bình là mức giá trung bình mà tại đó lệnh được khớp. Khi tổng số lượng lệnh tương đối lớn, lệnh có thể được chia thành nhiều lệnh nhỏ hơn và được thực hiện tuần tự, và mỗi lệnh nhỏ hơn này có thể có giá khớp khác nhau. Giá trị trung bình của các giá khớp thực tế này là giá khớp lệnh trung bình. "Giá" đề cập đến giá thực hiện dự kiến bạn đã nhập khi đặt lệnh. Đối với lệnh limit và lệnh stop-limit, "Giá" bằng giá bạn nhập. Nếu bạn chọn lệnh market, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất và giá cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả giao dịch thực tế.





2.2 Đã khớp và số lượng





"Đã khớp" và "Số lượng" cũng là những khái niệm có liên quan với nhau. "Số lượng" là số lượng dự kiến sẽ được giao dịch khi đặt lệnh. Do biến động của thị trường, một lệnh có thể không được khớp hoàn toàn trong một lần và có thể được chia thành các lệnh nhỏ hơn được thực hiện tuần tự. Số lượng thực tế đã khớp sẽ được hiển thị trong cột "Đã khớp". Khi số lượng khớp lệnh bằng số lượng đặt lệnh, có nghĩa là lệnh đã được khớp hoàn toàn.





2.3 Số tiền của lệnh và tổng cộng





"Số tiền của lệnh" và "Tổng cộng" là các khái niệm liên quan chặt chẽ đến các khái niệm được đề cập trước đó. Số tiền của lệnh được tính như sau: Số tiền của lệnh = Giá * Số lượng, thể hiện tổng giá trị dự kiến của lệnh khi bạn đặt lệnh. Tổng cộng được tính như sau: Tổng cộng = Giá khớp lệnh trung bình * Đã khớp, biểu thị tổng giá trị của các lệnh đã được khớp thực tế trong giao dịch của bạn.









Trong Lịch sử giao dịch, bạn sẽ tìm thấy lịch sử của 100 giao dịch gần đây đã được hoàn thành trong vòng 180 ngày. Thông tin cụ thể được hiển thị bao gồm cặp giao dịch, thời gian, phương hướng, giá giao dịch trung bình, đã khớp, tổng cộng, vai trò và phí giao dịch.





3.1 Vai trò





Có hai vai trò: Maker và Taker. Maker, còn được gọi là người cung cấp thanh khoản, là nhà giao dịch đặt lệnh ở một mức giá và số lượng cụ thể và chờ người dùng khác khớp lệnh đó. Hành động này làm tăng tính thanh khoản cho thị trường. Mặt khác, Taker, còn được gọi là người nhận thanh khoản, là một nhà giao dịch khớp lệnh của họ với lệnh limit hoặc lệnh market hiện có trên sổ lệnh. Hành động này tiêu thụ thanh khoản từ thị trường.





3.2 Phí giao dịch





"Phí giao dịch" là các khoản phí liên quan đến mua và bán.









Trong Vị thế hiện tại, bạn có thể xem thông tin liên quan về token bạn đang nắm giữ, bao gồm tên token, số lượng vị thế, đóng băng, giá mua trung bình, giá mới nhất, tổng vốn ước tính, giá trị ước tính và PNL chưa thực hiện ước tính.





4.1 Tổng vốn ước tính và giá trị ước tính





"Tổng vốn ước tính" đề cập đến chi phí mà bạn đã mua token của mình. Tổng vốn ước tính của vị thế được tính như sau: Tổng vốn ước tính = Số lượng vị thế * Giá mua trung bình. Giá mua trung bình của bạn càng thấp thì tổng vốn vị thế của bạn sẽ càng thấp.





"Giá trị ước tính" và "Giá mới nhất" có liên quan đến "Số lượng vị thế". Giá trị ước tính hiện tại được tính như sau: Giá trị ước tính = Số lượng vị thế * Giá mới nhất.





4.2 PNL chưa thực hiện ước tính





"PNL chưa thực hiện ước tính" đề cập đến PNL chưa thực hiện hiện tại của bạn, thường được biểu thị dưới dạng giá trị số và tỷ lệ phần trăm. PNL chưa thực hiện ước tính được tính như sau: PNL chưa thực hiện ước tính = Giá trị ước tính - Tổng vốn ước tính.



