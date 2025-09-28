Hướng dẫn toàn diện về thao tác trên biểu đồ nến MEXC Futures: Giải thích về đặt lệnh, đảo nghịch và TP/SL





Trên trang giao dịch Futures của MEXC, khu vực đặt lệnh của trang web mặc định nằm ở bên phải trang. Trong khu vực này, bạn có thể thiết lập đòn bẩy, chế độ ký quỹ , loại lệnh và các thông số khác để mở vị thế. Để biết thêm chi tiết về trang MEXC Futures, bạn có thể tham khảo " Giải thích thuật ngữ trên trang giao dịch Futures ".





Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, cơ hội thường xuất hiện và biến mất nhanh chóng. Nhiều nhà đầu tư mong muốn có thể mở hoặc đóng vị thế trực tiếp trên biểu đồ nến trong khi phân tích biến động giá để nắm bắt biến động thị trường. Để đáp ứng nhu cầu này, MEXC Futures hiện đã hỗ trợ giao dịch trực tiếp trên biểu đồ nến. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quy trình thực hiện. Hiện tại, giao dịch trên biểu đồ nến chỉ được hỗ trợ trên phiên bản web. Bài viết này sử dụng giao diện web USDT-M Futures để minh hoạ.









Biểu đồ nến, còn gọi là biểu đồ K-line, là một trong những loại biểu đồ phổ biến nhất trong giao dịch tài chính. Mỗi biểu đồ nến bao gồm bốn dữ liệu chính: giá mở, giá đóng, giá cao nhất và giá thấp nhất, hiển thị trực quan biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể.





Lợi ích của việc hiểu biểu đồ nến:





Hiển thị thị trường trực quan : Hình dáng nến xanh/đỏ và độ dài bóng nến giúp nhanh chóng phán đoán xu hướng tăng hay giảm.

Nhận diện xu hướng : Các mô hình nến liên tiếp giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang.

Hỗ trợ quyết định giao dịch : Kết hợp với khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ nến có thể phát tín hiệu mua, bán hoặc nắm giữ.

Cảnh báo rủi ro: Một số mô hình đảo chiều (ví dụ: hammer, engulfing) báo hiệu khả năng đảo chiều thị trường, giúp tránh thua lỗ.





Hiểu biểu đồ nến giúp người dùng quan sát xu hướng giá hiệu quả hơn và nâng cao tính linh hoạt, hiệu quả trong chiến lược giao dịch.













⊕ sẽ xuất hiện bên phải. Nhấn ⊕ để mở hộp nhập lệnh mua/bán Limit. Nhập số lượng và nhấn biểu tượng Mua/Bán Limit tương ứng ở bên trái để đặt Trên trang giao dịch Futures, di chuột qua biểu đồ nến, một biểu tượngsẽ xuất hiện bên phải. Nhấnđể mở hộp nhập lệnh mua/bán Limit. Nhập số lượng và nhấn biểu tượngtương ứng ở bên trái để đặt lệnh Limit . Lưu ý: Các lệnh từ biểu đồ nến hiện chưa hỗ trợ chọn hoặc điều chỉnh chế độ ký quỹ hay đòn bẩy, bạn phải thiết lập trong khu vực đặt lệnh chính trước.





Nếu giá lệnh Limit thấp hơn giá thị trường hiện tại, lệnh sẽ mở vị thế Long, hiển thị với biểu tượng mua Limit màu xanh trên biểu đồ nến. Nếu giá lệnh Limit cao hơn giá thị trường hiện tại, lệnh sẽ mở vị thế Short, hiển thị với biểu tượng bán Limit màu đỏ trên biểu đồ nến.





Nhấn biểu tượng ▼ phía trên hộp nhập số lượng để cài đặt đơn vị hợp đồng.









Sau khi lệnh Limit được đặt, lệnh sẽ hiển thị trên biểu đồ nến. Di chuột qua lệnh để thấy Nhấn để thay đổi lệnh. Nhấn vào biểu tượng lệnh Limit để mở hộp nhập Chỉnh sửa lệnh Limit, sau đó nhập giá và số lượng mới để cập nhật lệnh.





Ngoài ra, bạn có thể nhấn giữ và kéo biểu tượng lệnh Limit lên hoặc xuống để điều chỉnh giá. Lưu ý: Việc kéo chỉ thay đổi giá, không thể thay đổi số lượng theo cách này.













Trên biểu đồ nến, mỗi biểu tượng lệnh Limit có nút X ở phía ngoài cùng bên phải. Khi di chuột vào X, dòng chữ Huỷ lệnh sẽ xuất hiện. Nhấn X để hủy lệnh.

















Nếu lệnh của bạn đã khớp, vị thế sẽ hiển thị trên biểu đồ nến. Di chuột vào biểu tượng ↑↓ bên phải vị thế, bạn sẽ thấy dòng chữ Vị thế đảo nghịch. Sau đó, nhấn biểu tượng ↑↓ để thực hiện đảo nghịch vị thế.





Vị thế đảo nghịch nghĩa là hệ thống sẽ đóng vị thế hiện tại của bạn theo giá thị trường và đồng thời mở một vị thế ngược lại cùng khối lượng theo giá thị trường. Lưu ý: do các yếu tố như số dư ký quỹ, điều kiện thị trường và rủi ro, thao tác có thể không thành công.













Di chuột vào nút Đóng Long/Short bên phải biểu tượng vị thế trên biểu đồ nến. Bạn sẽ thấy tùy chọn Đóng vị thế Market. Nhấn nút Đóng Long/Short để nhanh chóng đóng vị thế theo giá thị trường hiện tại.





















Di chuột vào nút Đóng Long/Short bên phải biểu tượng vị thế mở trên biểu đồ nến. Bên phải sẽ xuất hiện hai biểu tượng: TP và SL. Di chuột vào biểu tượng TP sẽ hiển thị dòng chữ "Kéo hoặc nhấn để thiết lập TP". Tương tự, khi di chuột vào biểu tượng SL sẽ hiển thị "Kéo hoặc nhấn để thiết lập SL vị thế".









Chúng ta sẽ dùng ví dụ TP vị thế Short để minh họa.





Nhấn giữ nút TP và kéo xuống. Khi kéo, bạn sẽ thấy lợi nhuận cập nhật theo thời gian thực ở bên phải. Thả chuột tại mức giá TP mong muốn, một cửa sổ Cài đặt TP/SL giá thị trường sẽ hiện lên. Nhấn Xác nhận để hoàn tất cài đặt. Cách làm tương tự với SL.





Nếu bạn không muốn kéo-thả, có thể chỉ cần nhấn vào nút TP hoặc SL. Một cửa sổ Cài đặt TP/SL giá thị trường sẽ mở ra, cho phép bạn nhập thủ công mức giá TP hoặc SL mong muốn. Nhấn Xác nhận để lưu.













Nhấn để thay đổi lệnh. Nhấn vào để mở cửa sổ Cài đặt TP/SL giá thị trường, tại đây bạn có thể chỉnh sửa mức giá TP/SL. Nhấn Xác nhận để lưu thay đổi. Sau khi cài đặt lệnh TP/SL , các biểu tượng tương ứng sẽ hiển thị trên biểu đồ nến tại mức giá đã chọn. Di chuột vào biểu tượng TP/SL, bạn sẽ thấy dòng. Nhấn vào để mở cửa sổ, tại đây bạn có thể chỉnh sửa mức giá TP/SL. Nhấnđể lưu thay đổi.









Bạn cũng có thể chỉnh sửa lệnh TP/SL bằng cách kéo.





Di chuột vào biểu tượng TP hoặc SL, sau đó nhấn giữ để kéo lên hoặc xuống đến mức giá mới. Khi thả chuột tại mức giá mong muốn, cửa sổ với giá cập nhật sẽ hiện lên. Nhấn Xác nhận để lưu thay đổi.













Di chuột vào biểu tượng X cạnh TP/SL. Dòng Huỷ lệnh sẽ xuất hiện. Nhấn X để hủy cài đặt TP/SL.









Giao dịch trực tiếp trên biểu đồ nến cho phép người dùng quan sát trực quan biến động vị thế và giá thị trường hiện tại, điều chỉnh vị thế linh hoạt và xây dựng chiến lược giao dịch. Việc này cũng giúp thao tác thuận tiện hơn, hỗ trợ phản ứng hiệu quả với điều kiện thị trường biến động nhanh. So với khu vực đặt lệnh, tính năng biểu đồ nến còn hạn chế. Với các chiến lược giao dịch phức tạp hơn, người dùng vẫn cần thao tác trong khu vực đặt lệnh.









Trên MEXC, có hai trường hợp khi sử dụng chức năng TP/SL: trước khi nắm giữ vị thế và trong khi đang nắm giữ vị thế.





TP/SL trước khi nắm giữ vị thế: Cho phép bạn đặt trước lệnh đóng kèm điều kiện kích hoạt (như Lợi nhuận hoặc PNL). Khi giá mới nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số đạt đến giá kích hoạt đã cài đặt, hệ thống sẽ đóng vị thế theo giá thị trường tối ưu dựa trên giá kích hoạt và khối lượng đã đặt, để đạt mục tiêu chốt lời hoặc cắt lỗ. Điều này giúp người dùng tự động chốt lợi nhuận mong muốn hoặc tránh thua lỗ không cần thiết.





TP/SL khi đang nắm giữ vị thế: Đây là việc thiết lập trực tiếp Cài đặt TP/SL giá thị trường, sử dụng Toàn bộ vị thế hoặc Một phần vị thế (phiên bản web). Người dùng có thể đặt trước điều kiện kích hoạt (như Lợi nhuận, PNL hoặc USDT). Khi giá mới nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số đạt đến giá đã đặt, hệ thống sẽ đóng vị thế theo giá thị trường tối ưu dựa trên giá và số lượng đã đặt.





MEXC cũng đã giới thiệu TP nghịch đảo và SL nghịch đảo trong giao dịch Futures, giúp MEXCer tận dụng biến động hai chiều của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận.













TP/SL là việc cài đặt chốt lời (TP) và cắt lỗ (SL) trước cho các vị thế sắp được mở. Người dùng có thể cài đặt TP/SL khi mở vị thế. Bạn có thể chọn giá mới nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số làm giá kích hoạt cho TP/SL. Khi lệnh được khớp (toàn bộ hoặc một phần) theo giá giới hạn hoặc giá thị trường, hệ thống sẽ đặt lệnh TP/SL ngay dựa trên giá kích hoạt đã đặt.





Người dùng có thể chọn ba chế độ: USDT (giá kích hoạt), Lợi nhuận hoặc PNL. Ví dụ: nếu bạn chọn Lợi nhuận, giá kích hoạt và PNL ước tính sẽ được tính dựa trên tỷ lệ đã chọn.





Lưu ý quan trọng: Hệ thống cho phép cài đặt TP/SL theo Lợi nhuận hoặc PNL, nhưng các giá trị này chỉ mang tính tham khảo. Phí giao dịch, thay đổi giá mở trung bình và giá khớp thực tế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và PNL thực tế. Khi thêm vị thế, giá mở trung bình sẽ thay đổi, nhưng giá kích hoạt TP/SL được cố định tại thời điểm tạo và sẽ không tự động điều chỉnh.









Lưu ý rủi ro: Giao dịch Futures là hình thức đầu tư rủi ro cao. Nhà đầu tư nên hiểu rõ rủi ro và giao dịch thận trọng. Để biết thêm về rủi ro trong giao dịch đòn bẩy cao, vui lòng tham khảo " Chiến lược giao dịch đòn bẩy & quản lý rủi ro ".









Hiện tại, MEXC đang triển khai Lễ hội nhà giao dịch 0 phí , nơi người dùng có thể giảm đáng kể chi phí giao dịch, cho phép tiết kiệm nhiều hơn, giao dịch nhiều hơn và nhận lợi nhuận nhiều hơn. Trên MEXC, bạn có thể tận hưởng giao dịch chi phí thấp trong khi luôn theo sát xu hướng thị trường, nắm bắt mọi cơ hội đầu tư thoáng qua và bắt đầu hành trình tự do tài chính.



