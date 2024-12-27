Сьогоднішня ціна XCeption (XCEPT)

Поточна ціна XCeption (XCEPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 327.63K USD. Ціна XCEPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XCeption:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 398.17 USD

- зміна ціни XCeption протягом дня — -1.00%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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