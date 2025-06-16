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Курс Calcify Tech (CALCIFY)

USD

Графік ціни Calcify Tech (CALCIFY) в реальному часі

$0,3866
$0,3866$0,3866
+6,69%(1D)

Дані та інформація про ціну CALCIFY в реальному часі

Поточна ціна Calcify Tech (CALCIFY) сьогодні становить 0,38889 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна CALCIFY у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Calcify Tech:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 5,09M USD
- Зміна ціни Calcify Tech протягом дня – +6,69%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники CALCIFYUSD

Відстежуйте зміни ціни на Calcify Tech за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0242418+6,69%
30 днів$ +0,36489+1 520,37%
60 днів$ +0,36489+1 520,37%
90 днів$ +0,36489+1 520,37%
Зміна ціни Calcify Tech сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CALCIFY на $ +0,0242418 (+6,69%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Calcify Tech за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,36489 (+1 520,37%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Calcify Tech за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CALCIFY змінився на $ +0,36489 (+1 520,37%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Calcify Tech за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,36489 (+1 520,37%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну CALCIFY

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Calcify Tech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,25211
$ 0,25211$ 0,25211

$ 0,56319
$ 0,56319$ 0,56319

$ 0,56319
$ 0,56319$ 0,56319

+9,15%

+6,69%

+1 520,37%

Ринкова інформація CALCIFY

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 5,09M
$ 5,09M$ 5,09M

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Що таке Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech — це децентралізований обчислювальний ринок, створений для розробників штучного інтелекту, Web3-проєктів та підприємств, які шукають масштабований, без довіри та на вимогу доступ до ресурсів графічного процесора, центрального процесора та пам'яті.

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Прогноз курсу Calcify Tech

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Calcify Tech, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна CALCIFY? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Calcify Tech.

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Ресурс Calcify Tech

Щоб дізнатися більше про Calcify Tech, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCalcify Tech
Оглядач блокчейну

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