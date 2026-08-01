Яка зараз ціна Thirdfy?

Thirdfy торгують за ₴0.051141225017764800000, що відображає зміну ціни на рівні -7.72% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як TFY порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -7.72% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо TFY перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Thirdfy виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI,Base Native?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI,Base Native TFY демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Thirdfy?

Ринкова капіталізація ₴5239209.80385388800000 розташовує TFY на #5516 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0508335754869331200000 до ₴0.0556078730771462400000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують TFY?

Thirdfy згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку TFY?

З 102444269.29048456 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.