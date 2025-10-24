Інформація щодо ціни stabble (STB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0058238 $ 0,0058238 $ 0,0058238 Мін. за 24 год $ 0,00600249 $ 0,00600249 $ 0,00600249 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0058238$ 0,0058238 $ 0,0058238 Макс. за 24 год $ 0,00600249$ 0,00600249 $ 0,00600249 Рекордний максимум $ 0,04127941$ 0,04127941 $ 0,04127941 Найнижча ціна $ 0,00301014$ 0,00301014 $ 0,00301014 Зміна ціни (за 1 год) +0,49% Зміна ціни (1 дн.) -0,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,36%

Актуальна ціна stabble (STB) становить $0,00587727. За останні 24 години STB торгувався між мінімумом у $ 0,0058238 і максимумом у $ 0,00600249, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STB становить $ 0,04127941, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00301014.

Що стосується короткострокових результатів, то STB змінився на +0,49% за останню годину, -0,55% за 24 години та на -4,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо stabble (STB)

Ринкова капіталізація $ 580,66K$ 580,66K $ 580,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,94M$ 2,94M $ 2,94M Циркуляційне постачання 98,80M 98,80M 98,80M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація stabble — $ 580,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STB — 98,80M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,94M.