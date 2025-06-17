Ціна SolBox (SOLBOX)
Поточна ціна SolBox (SOLBOX) сьогодні становить 0,00127307 USD з ринковою капіталізацією $ 1,22M USD. Ціна SOLBOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolBox:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SolBox протягом дня — +4,12%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolBox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolBox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolBox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolBox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolBox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,16%
+4,12%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.
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