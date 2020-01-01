Токеноміка SolBox (SOLBOX)

Токеноміка SolBox (SOLBOX)

Дізнайтеся ключову інформацію про SolBox (SOLBOX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація SolBox (SOLBOX)

SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.

Офіційний вебсайт:
https://solbox.cloud
Whitepaper:
https://www.solbox.cloud/documents

Токеноміка та аналіз ціни SolBox (SOLBOX)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SolBox (SOLBOX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,79M
$ 1,79M$ 1,79M
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 1,79M
$ 1,79M$ 1,79M
Історичний максимум:
$ 0,00272572
$ 0,00272572$ 0,00272572
Історичний мінімум:
$ 0,00023874
$ 0,00023874$ 0,00023874
Поточна ціна:
$ 0,00177419
$ 0,00177419$ 0,00177419

Токеноміка SolBox (SOLBOX): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки SolBox (SOLBOX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів SOLBOX, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLBOX, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLBOX, досліджуйте ціну токена SOLBOX в реальному часі!

Прогноз ціни SOLBOX

Хочете знати, куди рухається SOLBOX? Наша сторінка прогнозу ціни SOLBOX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.