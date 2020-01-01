Токеноміка SolBox (SOLBOX) Дізнайтеся ключову інформацію про SolBox (SOLBOX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SolBox (SOLBOX) SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority. Офіційний вебсайт: https://solbox.cloud Whitepaper: https://www.solbox.cloud/documents Купити SOLBOX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SolBox (SOLBOX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SolBox (SOLBOX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Історичний максимум: $ 0,00272572 $ 0,00272572 $ 0,00272572 Історичний мінімум: $ 0,00023874 $ 0,00023874 $ 0,00023874 Поточна ціна: $ 0,00177419 $ 0,00177419 $ 0,00177419 Дізнайтеся більше про ціну SolBox (SOLBOX)

Токеноміка SolBox (SOLBOX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SolBox (SOLBOX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLBOX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLBOX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLBOX, досліджуйте ціну токена SOLBOX в реальному часі!

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