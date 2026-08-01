Сьогоднішня ціна Shape

Поточна ціна Shape (SHAPE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHAPE до USD становить $ 0 за SHAPE.

Shape наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 278 721, з циркуляційною пропозицією у 602,83M SHAPE. Протягом останніх 24 годин SHAPE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00148011, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHAPE змінився на +0,00% за останню годину та на -7,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,33K.

Ринкова інформація щодо Shape (SHAPE)

Ринкова капіталізація $ 278,72K$ 278,72K $ 278,72K Обсяг (за 24 год) $ 7,33K$ 7,33K $ 7,33K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,62M$ 4,62M $ 4,62M Циркуляційне постачання 602,83M 602,83M 602,83M Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Shape — $ 278,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,33K. Циркуляційна пропозиція SHAPE — 602,83M, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,62M.