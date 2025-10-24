Інформація щодо ціни Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00535375 $ 0,00535375 $ 0,00535375 Мін. за 24 год $ 0,00550668 $ 0,00550668 $ 0,00550668 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00535375$ 0,00535375 $ 0,00535375 Макс. за 24 год $ 0,00550668$ 0,00550668 $ 0,00550668 Рекордний максимум $ 0,724005$ 0,724005 $ 0,724005 Найнижча ціна $ 0,00100478$ 0,00100478 $ 0,00100478 Зміна ціни (за 1 год) -0,07% Зміна ціни (1 дн.) -1,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,38%

Актуальна ціна Omnia Protocol (OMNIA) становить $0,00541725. За останні 24 години OMNIA торгувався між мінімумом у $ 0,00535375 і максимумом у $ 0,00550668, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OMNIA становить $ 0,724005, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00100478.

Що стосується короткострокових результатів, то OMNIA змінився на -0,07% за останню годину, -1,16% за 24 години та на -8,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Omnia Protocol (OMNIA)

Ринкова капіталізація $ 171,81K$ 171,81K $ 171,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 533,60K$ 533,60K $ 533,60K Циркуляційне постачання 31,68M 31,68M 31,68M Загальна пропозиція 98 399 222,0 98 399 222,0 98 399 222,0

Поточна ринкова капіталізація Omnia Protocol — $ 171,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMNIA — 31,68M, зі загальною пропозицією 98399222.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 533,60K.