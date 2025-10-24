Актуальна ціна Omnia Protocol сьогодні становить 0,00541725 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OMNIA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OMNIA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Omnia Protocol сьогодні становить 0,00541725 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OMNIA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OMNIA на MEXC вже зараз.

Ціна Omnia Protocol (OMNIA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OMNIA до USD:

$0,00541725
$0,00541725$0,00541725
-1,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Omnia Protocol (OMNIA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:54:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00535375
$ 0,00535375$ 0,00535375
Мін. за 24 год
$ 0,00550668
$ 0,00550668$ 0,00550668
Макс. за 24 год

$ 0,00535375
$ 0,00535375$ 0,00535375

$ 0,00550668
$ 0,00550668$ 0,00550668

$ 0,724005
$ 0,724005$ 0,724005

$ 0,00100478
$ 0,00100478$ 0,00100478

-0,07%

-1,16%

-8,38%

-8,38%

Актуальна ціна Omnia Protocol (OMNIA) становить $0,00541725. За останні 24 години OMNIA торгувався між мінімумом у $ 0,00535375 і максимумом у $ 0,00550668, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OMNIA становить $ 0,724005, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00100478.

Що стосується короткострокових результатів, то OMNIA змінився на -0,07% за останню годину, -1,16% за 24 години та на -8,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Omnia Protocol (OMNIA)

$ 171,81K
$ 171,81K$ 171,81K

--
----

$ 533,60K
$ 533,60K$ 533,60K

31,68M
31,68M 31,68M

98 399 222,0
98 399 222,0 98 399 222,0

Поточна ринкова капіталізація Omnia Protocol — $ 171,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMNIA — 31,68M, зі загальною пропозицією 98399222.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 533,60K.

Історія ціни Omnia Protocol (OMNIA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Omnia Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Omnia Protocol до USD становила $ -0,0012697801.
За останні 60 днів зміна ціни Omnia Protocol до USD становила $ -0,0023120411.
За останні 90 днів зміна ціни Omnia Protocol до USD становила $ -0,007167441330849284.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,16%
30 днів$ -0,0012697801-23,43%
60 днів$ -0,0023120411-42,67%
90 днів$ -0,007167441330849284-56,95%

Що таке Omnia Protocol (OMNIA)

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Omnia Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Omnia Protocol (OMNIA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Omnia Protocol (OMNIA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Omnia Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Omnia Protocol вже зараз!

OMNIA до місцевих валют

Токеноміка Omnia Protocol (OMNIA)

Розуміння токеноміки Omnia Protocol (OMNIA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OMNIA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Omnia Protocol (OMNIA)

Скільки сьогодні коштує Omnia Protocol (OMNIA)?
Актуальна ціна OMNIA у USD становить 0,00541725 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OMNIA до USD?
Поточна ціна OMNIA до USD — $ 0,00541725. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Omnia Protocol?
Ринкова капіталізація OMNIA — $ 171,81K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OMNIA?
Циркуляційна пропозиція OMNIA — 31,68M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OMNIA?
OMNIA досяг історичної максимальної ціни у 0,724005 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OMNIA?
Історична мінімальна ціна OMNIA становила 0,00100478 USD.
Який обсяг торгівлі OMNIA?
Актуальний обсяг торгівлі OMNIA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OMNIA цього року?
OMNIA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OMNIA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:54:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Omnia Protocol (OMNIA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

