Сьогоднішня ціна Offshift (XFT)

Поточна ціна Offshift (XFT) сьогодні становить 0.229719 USD з ринковою капіталізацією $ 2.31M USD. Ціна XFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Offshift:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 568.11 USD

- зміна ціни Offshift протягом дня — -0.63%

- циркуляційна пропозиція – 10.07M USD

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