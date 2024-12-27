Ціна Offshift (XFT)
Поточна ціна Offshift (XFT) сьогодні становить 0.229719 USD з ринковою капіталізацією $ 2.31M USD. Ціна XFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Offshift:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 568.11 USD
- зміна ціни Offshift протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 10.07M USD
Отримуйте оновлення цін XFT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XFT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Offshift до USD становила $ -0.0014710608410803.
За останні 30 днів зміна ціни Offshift до USD становила $ -0.0326880259.
За останні 60 днів зміна ціни Offshift до USD становила $ +0.0363888219.
За останні 90 днів зміна ціни Offshift до USD становила $ -0.08223197179119835.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0014710608410803
|-0.63%
|30 днів
|$ -0.0326880259
|-14.22%
|60 днів
|$ +0.0363888219
|+15.84%
|90 днів
|$ -0.08223197179119835
|-26.36%
Останній аналіз цін Offshift: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.63%
-2.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, [Offshift Momiji](https://v2.offshift.io), is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XFT до AUD
A$0.3675504
|1 XFT до GBP
￡0.18147801
|1 XFT до EUR
€0.21823305
|1 XFT до USD
$0.229719
|1 XFT до MYR
RM1.02684393
|1 XFT до TRY
₺8.09070318
|1 XFT до JPY
¥36.23817225
|1 XFT до RUB
₽24.11819781
|1 XFT до INR
₹19.63867731
|1 XFT до IDR
Rp3,705.14464257
|1 XFT до PHP
₱13.3466739
|1 XFT до EGP
￡E.11.68580553
|1 XFT до BRL
R$1.41506904
|1 XFT до CAD
C$0.32849817
|1 XFT до BDT
৳27.45831207
|1 XFT до NGN
₦355.60041762
|1 XFT до UAH
₴9.63900924
|1 XFT до VES
Bs11.715669
|1 XFT до PKR
Rs63.95147241
|1 XFT до KZT
₸120.27167964
|1 XFT до THB
฿7.79896005
|1 XFT до TWD
NT$7.53708039
|1 XFT до CHF
Fr0.2067471
|1 XFT до HKD
HK$1.78261944
|1 XFT до MAD
.د.م2.31786471