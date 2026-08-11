Сьогоднішня ціна Moonvember

Поточна ціна Moonvember ($MVB) сьогодні становить $ 0,00177076, зі зміною 2,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $MVB до USD становить $ 0,00177076 за $MVB.

Moonvember наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 66 387, з циркуляційною пропозицією у 37,49M $MVB. Протягом останніх 24 годин $MVB торгувався між $ 0,00176386 (мінімум) та $ 0,00182446 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00679735, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $MVB змінився на +0,32% за останню годину та на -9,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 516,17.

Ринкова інформація щодо Moonvember ($MVB)

Ринкова капіталізація $ 66,39K$ 66,39K $ 66,39K Обсяг (за 24 год) $ 516,17$ 516,17 $ 516,17 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,39K$ 66,39K $ 66,39K Циркуляційне постачання 37,49M 37,49M 37,49M Загальна пропозиція 37 490 503,27057925 37 490 503,27057925 37 490 503,27057925

Поточна ринкова капіталізація Moonvember — $ 66,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 516,17. Циркуляційна пропозиція $MVB — 37,49M, зі загальною пропозицією 37490503.27057925. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,39K.