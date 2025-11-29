Що таке $MVB

Токеноміка та аналіз ціни Moonvember ($MVB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Moonvember ($MVB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,69K $ 20,69K $ 20,69K Загальна пропозиція: $ 37,49M $ 37,49M $ 37,49M Циркуляційна пропозиція: $ 37,49M $ 37,49M $ 37,49M FDV (повністю розведена вартість): $ 20,69K $ 20,69K $ 20,69K Історичний максимум: $ 0,00679735 $ 0,00679735 $ 0,00679735 Історичний мінімум: $ 0,00054961 $ 0,00054961 $ 0,00054961 Поточна ціна: $ 0,00055464 $ 0,00055464 $ 0,00055464 Дізнайтеся більше про ціну Moonvember ($MVB) Купити $MVB зараз!

Інформація Moonvember ($MVB) Офіційний вебсайт: https://moonvember.org/

Токеноміка Moonvember ($MVB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Moonvember ($MVB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $MVB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $MVB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $MVB, досліджуйте ціну токена $MVB в реальному часі!

Прогноз ціни $MVB Хочете знати, куди рухається $MVB? Наша сторінка прогнозу ціни $MVB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена $MVB зараз!

