Актуальна ціна Midas mHYPER сьогодні становить 1,047 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MHYPER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MHYPER на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Midas mHYPER сьогодні становить 1,047 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MHYPER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MHYPER на MEXC вже зараз.

Докладніше про MHYPER

Інформація про ціну MHYPER

Whitepaper MHYPER

Офіційний вебсайт MHYPER

Токеноміка MHYPER

Прогноз ціни MHYPER

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Midas mHYPER

Ціна Midas mHYPER (MHYPER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MHYPER до USD:

$1,047
$1,047$1,047
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Midas mHYPER (MHYPER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:43:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,047
$ 1,047$ 1,047
Мін. за 24 год
$ 1,047
$ 1,047$ 1,047
Макс. за 24 год

$ 1,047
$ 1,047$ 1,047

$ 1,047
$ 1,047$ 1,047

$ 1,047
$ 1,047$ 1,047

$ 1,024
$ 1,024$ 1,024

0,00%

0,00%

+0,14%

+0,14%

Актуальна ціна Midas mHYPER (MHYPER) становить $1,047. За останні 24 години MHYPER торгувався між мінімумом у $ 1,047 і максимумом у $ 1,047, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MHYPER становить $ 1,047, тоді як його історичний мінімум — $ 1,024.

Що стосується короткострокових результатів, то MHYPER змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на +0,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Midas mHYPER (MHYPER)

$ 277,67M
$ 277,67M$ 277,67M

--
----

$ 277,71M
$ 277,71M$ 277,71M

265,21M
265,21M 265,21M

265 242 701,3153677
265 242 701,3153677 265 242 701,3153677

Поточна ринкова капіталізація Midas mHYPER — $ 277,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MHYPER — 265,21M, зі загальною пропозицією 265242701.3153677. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 277,71M.

Історія ціни Midas mHYPER (MHYPER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas mHYPER до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas mHYPER до USD становила $ +0,0151646433.
За останні 60 днів зміна ціни Midas mHYPER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas mHYPER до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ +0,0151646433+1,45%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Midas mHYPER (MHYPER)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Midas mHYPER (USD)

Скільки коштуватиме Midas mHYPER (MHYPER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Midas mHYPER (MHYPER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Midas mHYPER.

Перегляньте прогноз ціни Midas mHYPER вже зараз!

MHYPER до місцевих валют

Токеноміка Midas mHYPER (MHYPER)

Розуміння токеноміки Midas mHYPER (MHYPER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MHYPER зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Midas mHYPER (MHYPER)

Скільки сьогодні коштує Midas mHYPER (MHYPER)?
Актуальна ціна MHYPER у USD становить 1,047 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MHYPER до USD?
Поточна ціна MHYPER до USD — $ 1,047. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Midas mHYPER?
Ринкова капіталізація MHYPER — $ 277,67M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MHYPER?
Циркуляційна пропозиція MHYPER — 265,21M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MHYPER?
MHYPER досяг історичної максимальної ціни у 1,047 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MHYPER?
Історична мінімальна ціна MHYPER становила 1,024 USD.
Який обсяг торгівлі MHYPER?
Актуальний обсяг торгівлі MHYPER за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MHYPER цього року?
MHYPER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MHYPER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:43:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Midas mHYPER (MHYPER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 436,45
$111 436,45$111 436,45

+1,38%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 979,78
$3 979,78$3 979,78

+2,65%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16662
$0,16662$0,16662

+8,71%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,10
$193,10$193,10

+1,08%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,1009
$21,1009$21,1009

+36,84%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 979,78
$3 979,78$3 979,78

+2,65%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 436,45
$111 436,45$111 436,45

+1,38%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,10
$193,10$193,10

+1,08%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4387
$2,4387$2,4387

+1,23%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,75
$1 137,75$1 137,75

+0,69%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6407
$0,6407$0,6407

+540,70%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000772
$0,00000772$0,00000772

+333,70%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5804
$0,5804$0,5804

+93,46%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$46,32
$46,32$46,32

+87,98%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004000
$0,0004000$0,0004000

+88,14%