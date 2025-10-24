Інформація щодо ціни Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,047 $ 1,047 $ 1,047 Мін. за 24 год $ 1,047 $ 1,047 $ 1,047 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,047$ 1,047 $ 1,047 Макс. за 24 год $ 1,047$ 1,047 $ 1,047 Рекордний максимум $ 1,047$ 1,047 $ 1,047 Найнижча ціна $ 1,024$ 1,024 $ 1,024 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,14% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,14%

Актуальна ціна Midas mHYPER (MHYPER) становить $1,047. За останні 24 години MHYPER торгувався між мінімумом у $ 1,047 і максимумом у $ 1,047, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MHYPER становить $ 1,047, тоді як його історичний мінімум — $ 1,024.

Що стосується короткострокових результатів, то MHYPER змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на +0,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Midas mHYPER (MHYPER)

Ринкова капіталізація $ 277,67M$ 277,67M $ 277,67M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 277,71M$ 277,71M $ 277,71M Циркуляційне постачання 265,21M 265,21M 265,21M Загальна пропозиція 265 242 701,3153677 265 242 701,3153677 265 242 701,3153677

Поточна ринкова капіталізація Midas mHYPER — $ 277,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MHYPER — 265,21M, зі загальною пропозицією 265242701.3153677. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 277,71M.