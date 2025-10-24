Інформація щодо ціни MICROWAVED (MICROWAVED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,53% Зміна ціни (1 дн.) +2,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,35%

Актуальна ціна MICROWAVED (MICROWAVED) становить --. За останні 24 години MICROWAVED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MICROWAVED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MICROWAVED змінився на -0,53% за останню годину, +2,83% за 24 години та на +8,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MICROWAVED (MICROWAVED)

Ринкова капіталізація $ 21,95K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,95K Циркуляційне постачання 999,78M Загальна пропозиція 999 781 773,158894

Поточна ринкова капіталізація MICROWAVED — $ 21,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MICROWAVED — 999,78M, зі загальною пропозицією 999781773.158894. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,95K.