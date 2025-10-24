Інформація щодо ціни Mantis (SN123) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3,06 $ 3,06 $ 3,06 Мін. за 24 год $ 3,36 $ 3,36 $ 3,36 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3,06$ 3,06 $ 3,06 Макс. за 24 год $ 3,36$ 3,36 $ 3,36 Рекордний максимум $ 7,36$ 7,36 $ 7,36 Найнижча ціна $ 1,84$ 1,84 $ 1,84 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) -1,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,64%

Актуальна ціна Mantis (SN123) становить $3,29. За останні 24 години SN123 торгувався між мінімумом у $ 3,06 і максимумом у $ 3,36, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN123 становить $ 7,36, тоді як його історичний мінімум — $ 1,84.

Що стосується короткострокових результатів, то SN123 змінився на +0,21% за останню годину, -1,37% за 24 години та на -7,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mantis (SN123)

Ринкова капіталізація $ 5,27M$ 5,27M $ 5,27M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,27M$ 5,27M $ 5,27M Циркуляційне постачання 1,60M 1,60M 1,60M Загальна пропозиція 1 603 116,306201463 1 603 116,306201463 1 603 116,306201463

Поточна ринкова капіталізація Mantis — $ 5,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN123 — 1,60M, зі загальною пропозицією 1603116.306201463. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,27M.