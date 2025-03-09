Сьогоднішня ціна LaunchTokenBot (CAPO)

Поточна ціна LaunchTokenBot (CAPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.82K USD. Ціна CAPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LaunchTokenBot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.99 USD

- зміна ціни LaunchTokenBot протягом дня — -1.05%

- циркуляційна пропозиція – 970.00M USD

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