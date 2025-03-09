Ціна LaunchTokenBot (CAPO)
Поточна ціна LaunchTokenBot (CAPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.82K USD. Ціна CAPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LaunchTokenBot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.99 USD
- зміна ціни LaunchTokenBot протягом дня — -1.05%
- циркуляційна пропозиція – 970.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LaunchTokenBot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LaunchTokenBot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LaunchTokenBot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LaunchTokenBot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.05%
|30 днів
|$ 0
|-63.41%
|60 днів
|$ 0
|-93.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LaunchTokenBot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.82%
-1.05%
-13.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Capo is a token launcher bot on X. It deploys tokens on Beliefs.social on Base blockchain. Beliefs has the most flexible and sophisticated features to launch and grow tokens. Max buys, no snipers, tipping infrastructure, airdrop to wallets and social profiles, radio to chat with the community, and much more. Capo as an AI bot will evolve and we want to explore building an AI agent around the persona that will perform actions onchain and entertain users.
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