Інформація щодо ціни Itty Bitty (ITTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0000803 $ 0,0000803 $ 0,0000803 Мін. за 24 год $ 0,00010106 $ 0,00010106 $ 0,00010106 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0000803$ 0,0000803 $ 0,0000803 Макс. за 24 год $ 0,00010106$ 0,00010106 $ 0,00010106 Рекордний максимум $ 0,00045914$ 0,00045914 $ 0,00045914 Найнижча ціна $ 0,00005505$ 0,00005505 $ 0,00005505 Зміна ціни (за 1 год) -0,85% Зміна ціни (1 дн.) +19,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,13%

Актуальна ціна Itty Bitty (ITTY) становить $0,00009598. За останні 24 години ITTY торгувався між мінімумом у $ 0,0000803 і максимумом у $ 0,00010106, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ITTY становить $ 0,00045914, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005505.

Що стосується короткострокових результатів, то ITTY змінився на -0,85% за останню годину, +19,52% за 24 години та на -38,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Itty Bitty (ITTY)

Ринкова капіталізація $ 95,96K$ 95,96K $ 95,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 95,96K$ 95,96K $ 95,96K Циркуляційне постачання 999,87M 999,87M 999,87M Загальна пропозиція 999 874 150,47319 999 874 150,47319 999 874 150,47319

Поточна ринкова капіталізація Itty Bitty — $ 95,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ITTY — 999,87M, зі загальною пропозицією 999874150.47319. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,96K.