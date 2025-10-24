Актуальна ціна Itty Bitty сьогодні становить 0,00009598 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ITTY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ITTY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Itty Bitty сьогодні становить 0,00009598 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ITTY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ITTY на MEXC вже зараз.

Ціна Itty Bitty (ITTY)

Актуальна ціна 1 ITTY до USD:

--
----
+18,90%1D
Графік ціни Itty Bitty (ITTY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:22:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Itty Bitty (ITTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0000803
Мін. за 24 год
$ 0,00010106
Макс. за 24 год

$ 0,0000803
$ 0,00010106
$ 0,00045914
$ 0,00005505
-0,85%

+19,52%

-38,13%

-38,13%

Актуальна ціна Itty Bitty (ITTY) становить $0,00009598. За останні 24 години ITTY торгувався між мінімумом у $ 0,0000803 і максимумом у $ 0,00010106, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ITTY становить $ 0,00045914, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005505.

Що стосується короткострокових результатів, то ITTY змінився на -0,85% за останню годину, +19,52% за 24 години та на -38,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Itty Bitty (ITTY)

$ 95,96K
--
$ 95,96K
999,87M
999 874 150,47319
Поточна ринкова капіталізація Itty Bitty — $ 95,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ITTY — 999,87M, зі загальною пропозицією 999874150.47319. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,96K.

Історія ціни Itty Bitty (ITTY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Itty Bitty до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Itty Bitty до USD становила $ -0,0000146062.
За останні 60 днів зміна ціни Itty Bitty до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Itty Bitty до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+19,52%
30 днів$ -0,0000146062-15,21%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Itty Bitty (ITTY)

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Itty Bitty (USD)

Скільки коштуватиме Itty Bitty (ITTY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Itty Bitty (ITTY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Itty Bitty.

Перегляньте прогноз ціни Itty Bitty вже зараз!

ITTY до місцевих валют

Токеноміка Itty Bitty (ITTY)

Розуміння токеноміки Itty Bitty (ITTY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ITTY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Itty Bitty (ITTY)

Скільки сьогодні коштує Itty Bitty (ITTY)?
Актуальна ціна ITTY у USD становить 0,00009598 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ITTY до USD?
Поточна ціна ITTY до USD — $ 0,00009598. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Itty Bitty?
Ринкова капіталізація ITTY — $ 95,96K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ITTY?
Циркуляційна пропозиція ITTY — 999,87M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ITTY?
ITTY досяг історичної максимальної ціни у 0,00045914 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ITTY?
Історична мінімальна ціна ITTY становила 0,00005505 USD.
Який обсяг торгівлі ITTY?
Актуальний обсяг торгівлі ITTY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ITTY цього року?
ITTY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ITTY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:22:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Itty Bitty (ITTY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.