Актуальна ціна IPPY сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IPPY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IPPY на MEXC вже зараз.

Ціна IPPY (IPPY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 IPPY до USD:

$0,00069137
$0,00069137$0,00069137
+31,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни IPPY (IPPY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:21:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни IPPY (IPPY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00602956
$ 0,00602956$ 0,00602956

$ 0
$ 0$ 0

-0,70%

+31,88%

-3,38%

-3,38%

Актуальна ціна IPPY (IPPY) становить --. За останні 24 години IPPY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IPPY становить $ 0,00602956, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IPPY змінився на -0,70% за останню годину, +31,88% за 24 години та на -3,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо IPPY (IPPY)

$ 685,85K
$ 685,85K$ 685,85K

--
----

$ 685,85K
$ 685,85K$ 685,85K

992,02M
992,02M 992,02M

992 017 364,4437557
992 017 364,4437557 992 017 364,4437557

Поточна ринкова капіталізація IPPY — $ 685,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IPPY — 992,02M, зі загальною пропозицією 992017364.4437557. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 685,85K.

Історія ціни IPPY (IPPY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IPPY до USD становила $ +0,00016713.
За останні 30 днів зміна ціни IPPY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IPPY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IPPY до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00016713+31,88%
30 днів$ 0-82,16%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке IPPY (IPPY)

Ippy ($IPPY) is the official mascot token of Story Protocol, designed as a playful and shape-shifting character that represents the ever-changing nature of intellectual property in the digital age. Just as IP can be remixed, transformed, and adapted into new creative expressions, Ippy embodies this flexibility by existing as a polymorphic mascot capable of taking on endless forms. The token extends beyond being a simple meme or mascot, it symbolizes Story’s mission of empowering creators to own, monetize, and evolve their ideas in a world where creativity is increasingly tied to blockchain and AI. By anchoring this vision in an approachable and community-driven figure, $IPPY makes the Story ecosystem more accessible while rallying supporters around a shared identity.

Ресурс IPPY (IPPY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни IPPY (USD)

Скільки коштуватиме IPPY (IPPY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів IPPY (IPPY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо IPPY.

Перегляньте прогноз ціни IPPY вже зараз!

IPPY до місцевих валют

Токеноміка IPPY (IPPY)

Розуміння токеноміки IPPY (IPPY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IPPY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про IPPY (IPPY)

Скільки сьогодні коштує IPPY (IPPY)?
Актуальна ціна IPPY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IPPY до USD?
Поточна ціна IPPY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація IPPY?
Ринкова капіталізація IPPY — $ 685,85K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IPPY?
Циркуляційна пропозиція IPPY — 992,02M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IPPY?
IPPY досяг історичної максимальної ціни у 0,00602956 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IPPY?
Історична мінімальна ціна IPPY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі IPPY?
Актуальний обсяг торгівлі IPPY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна IPPY цього року?
IPPY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IPPY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:21:36 (UTC+8)

