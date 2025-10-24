Інформація щодо ціни IPPY (IPPY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00602956$ 0,00602956 $ 0,00602956 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,70% Зміна ціни (1 дн.) +31,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,38%

Актуальна ціна IPPY (IPPY) становить --. За останні 24 години IPPY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IPPY становить $ 0,00602956, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IPPY змінився на -0,70% за останню годину, +31,88% за 24 години та на -3,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо IPPY (IPPY)

Ринкова капіталізація $ 685,85K$ 685,85K $ 685,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 685,85K$ 685,85K $ 685,85K Циркуляційне постачання 992,02M 992,02M 992,02M Загальна пропозиція 992 017 364,4437557 992 017 364,4437557 992 017 364,4437557

Поточна ринкова капіталізація IPPY — $ 685,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IPPY — 992,02M, зі загальною пропозицією 992017364.4437557. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 685,85K.